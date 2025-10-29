Menu
DECISÃO!

Racing x Flamengo: onde assistir o jogo que pode ajudar o Bahia

Confronto acontece nesta quarta-feira, 29, às 21h30, na Argentina

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/10/2025 - 19:12 h | Atualizada em 29/10/2025 - 21:14
Flamengo e Racing voltam a se enfrentar na Libertadores
Flamengo e Racing voltam a se enfrentar na Libertadores -

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 29, logo mais às 21h50, contra o Racing, pelo jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores, em jogo que pode facilitar a missão do Bahia no Brasileirão.

Se avançar de fase e se sagrar campeão, mais uma vaga à competição continental será entregue ao torneio nacional — transformando o quinto lugar (atual colocação do Tricolor), por exemplo, em classificação direta à fase de grupos da copa caso o Flamengo siga no G-4 até o final.

Após vencer a partida de ida, no Maracanã, por 1 a 0, o time carioca visita o Racing no Estádio Presidente Perón, mais conhecido como 'El Cilindro', em Buenos Aires, na Argentina. Se o Rubro-Negro for derrotado por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

O duelo vai ser transmitido pela TV Globo (TV aberta), getv, Disney+ (streaming) e ESPN (Tv por assinatura).

Leia Também:

Números contra o Vitória: Como o Leão pode sobreviver no Mineirão
Decidido: Vitória não pagará multas para escalar atletas emprestados
Bahia é superado pelo Fortaleza e precisa reverter nas oitavas

Apesar da vantagem mínima, o Flamengo vai pressionado para o confronto, já que perdeu para o vice-lanterna do Brasileirão, Fortaleza, no fim de semana. A equipe fez uma fase de grupos irregular na Libertadores, eliminou o Internacional nas oitavas e o Estudiantes nas quartas.

Provável escalação do Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Zucilino; Santiago Solari, Maravilla Martínez e Balboa.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho, Saúl (Lino); Plata, Arrascaeta e Carrascal.

Tags:

Copa Libertadores flamengo

