ESPORTES
Racing x Flamengo: Rubro-Negro quebra protocolo e jogo sofre alteração
Duelo acontece nesta quarta-feira, 29, em El Cilindro, em Buenos Aires
Por Lucas Vilas Boas
Um motivo inusitado vai fazer a partida entre Racing e Flamengo, nesta quarta-feira, 29, no El Cilindro, em Buenos Aires, começar com atraso. Originalmente marcado para às 21h30, o confronto vai iniciar às 21h50 por causa do atraso do ônibus do clube carioca.
A chegada da delegação rubro-negra estava prevista para chegar ao estádio às 19h45, mas aconteceu somente às 20h20, 35 minutos depois, após dificuldades enfrentadas no acesso no local.
A primeira partida disputada no Maracanã terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0, que garantiu a vantagem do empate ao Rubro-Negro. Qualquer placar com triunfo do Racing por um gol de diferença terminará em disputa de pênaltis.
