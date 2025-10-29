Menu
HOME > ESPORTES
ESPORTES

Racing x Flamengo: Rubro-Negro quebra protocolo e jogo sofre alteração

Duelo acontece nesta quarta-feira, 29, em El Cilindro, em Buenos Aires

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

29/10/2025 - 21:12 h
Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira
Racing e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira -

Um motivo inusitado vai fazer a partida entre Racing e Flamengo, nesta quarta-feira, 29, no El Cilindro, em Buenos Aires, começar com atraso. Originalmente marcado para às 21h30, o confronto vai iniciar às 21h50 por causa do atraso do ônibus do clube carioca.

A chegada da delegação rubro-negra estava prevista para chegar ao estádio às 19h45, mas aconteceu somente às 20h20, 35 minutos depois, após dificuldades enfrentadas no acesso no local.

Leia Também:

Fluminense vence Ceará, encosta no Bahia e alivia o Vitória na Série A
Lesionado, goleiro Lucas Arcanjo não joga mais pelo Vitória em 2025
Caos no Rio faz STJD adiar julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

A primeira partida disputada no Maracanã terminou com vitória do Flamengo por 1 a 0, que garantiu a vantagem do empate ao Rubro-Negro. Qualquer placar com triunfo do Racing por um gol de diferença terminará em disputa de pênaltis.

