Caos no Rio faz STJD adiar julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo
Atacante seria julgado nesta quinta-feira, 30, acusado por manipulação de resultados
Por Lucas Vilas Boas
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, originalmente marcado para esta quinta-feira, 30, às 10h, por causa da situação de instabilidade na segurança do Rio de Janeiro. Todas as sessões no Tribunal foram canceladas e ainda serão reagendadas.
Embora a megaoperação contra a facção Comando Vermelho (CV) realizada nesta terça-feira, 28, tenha sido nos complexos do Alemão e da Penha, outros pontos da cidade também foram afetados e o STJD, com sede localizada no Centro da capital, optou por adiar o julgamento.
Denunciado pelo Ministério Público do DF em julho por supostamente avisar ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Bruno Henrique será julgado junto com o irmão, Wander Nunes Pinto.
No dia 4 de setembro deste ano, o atacante foi condenado a cumprir 12 jogos no Brasileirão e pagar a multa de 60 mil reais por manipulação de resultados. Discordando da punição, a defesa do jogador entrou com recurso, que seria julgado nesta quinta.
Como a punição é válida apenas para o Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique ainda poderia atuar pela Libertadores. Nesta quarta-feira, 29, logo mais às 21h30, o Flamengo entra em campo contra o Racing, pelas semifinais.
