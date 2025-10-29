Caos no Rio faz STJD adiar julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo

Bruno Henrique em campo pelo Flamengo - Foto: Gilvan Souza | Flamengo

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, originalmente marcado para esta quinta-feira, 30, às 10h, por causa da situação de instabilidade na segurança do Rio de Janeiro. Todas as sessões no Tribunal foram canceladas e ainda serão reagendadas.

Embora a megaoperação contra a facção Comando Vermelho (CV) realizada nesta terça-feira, 28, tenha sido nos complexos do Alemão e da Penha, outros pontos da cidade também foram afetados e o STJD, com sede localizada no Centro da capital, optou por adiar o julgamento.

Denunciado pelo Ministério Público do DF em julho por supostamente avisar ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Bruno Henrique será julgado junto com o irmão, Wander Nunes Pinto.

No dia 4 de setembro deste ano, o atacante foi condenado a cumprir 12 jogos no Brasileirão e pagar a multa de 60 mil reais por manipulação de resultados. Discordando da punição, a defesa do jogador entrou com recurso, que seria julgado nesta quinta.

Como a punição é válida apenas para o Campeonato Brasileiro, Bruno Henrique ainda poderia atuar pela Libertadores. Nesta quarta-feira, 29, logo mais às 21h30, o Flamengo entra em campo contra o Racing, pelas semifinais.