Lesionado, goleiro Lucas Arcanjo não joga mais pelo Vitória em 2025

Goleiro Lucas Arcanjo - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Lucas Arcanjo não joga mais pelo Vitória em 2025. De acordo com a repórter Rafa Reina, do 'Canal do Dinâmico', o goleiro de 27 anos sofreu rompimento total do ligamento colateral medial do joelho e será submetido a cirurgia na primeira semana de novembro.

Conforme a informação, o clube cogitou a possibilidade de um tratamento conservador sem cirurgia, mas o retorno aos gramados não era garantido para este ano. O tempo estimado de recuperação é de três a quatro meses, tirando Arcanjo da reta final da temporada.

Restando oito rodadas para o fim do Brasileirão, o técnico Jair Ventura deve seguir com Thiago Couto na equipe, ele que já substituiu Arcanjo na derrota por 1 a 0 diante do Corinthians, no último sábado, 28, quando o titular da posição sentiu a lesão no joelho.

No entanto, vale lembrar que Thiago Couto não poderá enfrentar o Sport, já que o Vitória decidiu não pagar nenhuma multa para contar com os atletas emprestados no restante da Série A. Diante dos pernambucanos, Yuri Sena ou Davi Barbosa são opções.

Próximo compromisso

Sem Lucas Arcanjo, o Vitória visita o Cruzeiro no sábado, 1º, às 16h, no Mineirão. O duelo é válido pela rodada 31 do Brasileirão.