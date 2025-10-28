ÍDOLO
Lucas Arcanjo alcança marca importante pelo Vitória; saiba mais
Goleiro de 27 anos é titular absoluto do Leão da Barra
Por João Grassi
Titular absoluto desde 2023, Lucas Arcanjo alcançou mais uma marca importante com a camisa do Vitória. O goleiro de 27 anos faz, em 2025, sua temporada com mais partidas na carreira.
Durante a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado, 25, Arcanjo chegou ao 51º jogo no ano pelo Leão da Barra. Em 2024, o arqueiro revelado na base do clube disputou 50 compromissos.
Arcanjo, entretanto, sentiu um desconforto no joelho e foi substituído por Thiago Couto aos 26 minutos do primeiro tempo diante do Timão, se tornando um problema para a comissão técnica.
Com a camisa rubro-negra, Lucas Arcanjo se sagrou campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. O goleiro já está integrado ao time profissional desde 2019, quando fez sua estreia.
Leia Também:
Lucas Arcanjo pelo Vitória
- 2019 – 1 partida;
- 2020 – 5 partidas;
- 2021 – 47 partidas;
- 2022 – 26 partidas;
- 2023 – 47 partidas;
- 2024 – 50 partidas;
- 2025 – 51 partidas.
Próximo compromisso
Para além do problema no joelho, Lucas Arcanjo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque certo para a partida deste sábado, 1º de novembro, quando o Vitória visita o Cruzeiro. A bola rola no Mineirão às 16h, em duelo válido pela 31ª rodada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes