Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ÍDOLO

Lucas Arcanjo alcança marca importante pelo Vitória; saiba mais

Goleiro de 27 anos é titular absoluto do Leão da Barra

João Grassi

Por João Grassi

28/10/2025 - 16:27 h | Atualizada em 29/10/2025 - 20:29
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória -

Titular absoluto desde 2023, Lucas Arcanjo alcançou mais uma marca importante com a camisa do Vitória. O goleiro de 27 anos faz, em 2025, sua temporada com mais partidas na carreira.

Durante a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado, 25, Arcanjo chegou ao 51º jogo no ano pelo Leão da Barra. Em 2024, o arqueiro revelado na base do clube disputou 50 compromissos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Arcanjo, entretanto, sentiu um desconforto no joelho e foi substituído por Thiago Couto aos 26 minutos do primeiro tempo diante do Timão, se tornando um problema para a comissão técnica.

Com a camisa rubro-negra, Lucas Arcanjo se sagrou campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. O goleiro já está integrado ao time profissional desde 2019, quando fez sua estreia.

Leia Também:

Ex-Vitória tem contrato rescindido na Série B em atitude drástica da direção
Concorrente do Vitória na zona demite técnico no final da temporada
Ex-Vitória deve ser o novo treinador do próximo adversário do Bahia

Lucas Arcanjo pelo Vitória

  • 2019 – 1 partida;
  • 2020 – 5 partidas;
  • 2021 – 47 partidas;
  • 2022 – 26 partidas;
  • 2023 – 47 partidas;
  • 2024 – 50 partidas;
  • 2025 – 51 partidas.

Próximo compromisso

Para além do problema no joelho, Lucas Arcanjo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque certo para a partida deste sábado, 1º de novembro, quando o Vitória visita o Cruzeiro. A bola rola no Mineirão às 16h, em duelo válido pela 31ª rodada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ec vitória estatísticas lucas arcanjo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x