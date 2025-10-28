Lucas Arcanjo alcança marca importante pelo Vitória; saiba mais

Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Titular absoluto desde 2023, Lucas Arcanjo alcançou mais uma marca importante com a camisa do Vitória. O goleiro de 27 anos faz, em 2025, sua temporada com mais partidas na carreira.

Durante a derrota de 1 a 0 para o Corinthians, no último sábado, 25, Arcanjo chegou ao 51º jogo no ano pelo Leão da Barra. Em 2024, o arqueiro revelado na base do clube disputou 50 compromissos.

Arcanjo, entretanto, sentiu um desconforto no joelho e foi substituído por Thiago Couto aos 26 minutos do primeiro tempo diante do Timão, se tornando um problema para a comissão técnica.

Com a camisa rubro-negra, Lucas Arcanjo se sagrou campeão da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024. O goleiro já está integrado ao time profissional desde 2019, quando fez sua estreia.

Lucas Arcanjo pelo Vitória

2019 – 1 partida;

2020 – 5 partidas;

2021 – 47 partidas;

2022 – 26 partidas;

2023 – 47 partidas;

2024 – 50 partidas;

2025 – 51 partidas .

Próximo compromisso

Para além do problema no joelho, Lucas Arcanjo está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e é desfalque certo para a partida deste sábado, 1º de novembro, quando o Vitória visita o Cruzeiro. A bola rola no Mineirão às 16h, em duelo válido pela 31ª rodada.