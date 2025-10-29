Bahia é superado pelo Fortaleza e precisa reverter nas oitavas

Bahia e Fortaleza pela Copa do Brasil sub-20 - Foto: Reprodução I YouTube

O caminho não promete ser fácil para o Esquadrão - na tarde desta quarta-feira, 29, o Fortaleza fez valer o mando de campo e venceu o Bahia por 3 a 1 no CT Ribamar Bezerra, saindo na frente no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Com empate no início do segundo tempo e domínio do time cearense na etapa final, o duelo tricolor teve gols de Rocco, Guilherme Moura e João Costa para o Fortaleza, enquanto Caio marcou o único gol do Bahia.

O jogo

De início, o Bahia tentou impor pressão, assustando logo com apenas três minutos de bola rolando quando uma bola alçada na área passou raspando pela trave. A resposta do Fortaleza veio em seguida, também em bola parada, com Carlos Miguel cobrando falta pela esquerda e a bola desviando na zaga, levando perigo.

Aos poucos, no entanto, o Leão foi ganhando terreno. Depois dos 20 minutos, o time da casa começou a controlar o meio e chegar mais ao ataque, até que Rocco teve boa chance dentro da área, mas parou em defesa segura do goleiro Vitor. Na sequência, Bruninho finalizou em cima da marcação.

Placar aberto

A insistência cearense foi recompensada aos 42 minutos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado na área, a defesa do Esquadrão afastou mal, e Rocco, livre na pequena área marcou o primeiro do Fortaleza.

Voltando do intervalo, o Bahia parecia reagir, empatando o placar com apenas dois minutos de bola rolando quando Davi Martins fez boa jogada pela esquerda, driblou a marcação e cruzou. A bola sobrou para Caio empatar e recolocar o Tricolor baiano no jogo.

Leão na frente de novo

Ainda assim, a reação durou pouco. Aos seis, apenas quatro minutos depois, Guilherme Moura subiu mais alto que todo mundo na cobrança de escanteio e colocou o Leão novamente na frente.

Três minutos depois, João Costa repetiu a dose - outro escanteio pela esquerda e nova cabeçada para o fundo das redes, fechando o placar em 3 a 1 para o Fortaleza. Depois disso, o domínio só se consolidou.

Aos 11, Rocco ainda quase marcou o quarto, finalizando com perigo, mas o goleiro Vitor fez grande defesa para evitar o placar mais elástico. Com o resultado, o Fortaleza confirma o bom momento da base e chega com vantagem para o jogo de volta das oitavas da competição.

Ficha Técnica

Fortaleza 3 x 1 Bahia - Copa do Brasil Sub-20

Fortaleza: Cássio; Rafael Vaz (Paulo Souto), Kauã Rocha, Guilherme Moura e Arthur (Riveros); João Costa (Caio), Tomas Rocco (Fash) e Bruninho; André Ricardo (Lênin), Lucas Emanoel (João Lima) e Carlos Miguel. Técnico: Léo Porto.

Bahia: Victor; Wendel, Fredi, Daniel e Sidney; Zé Guilherme (Alex), Kauê Furquim (Carioca) e David Martins; João Andrade, Roger (Pedrinho) e Caio Suassuna (Juninho). Técnico: Leonardo Galbes.

Local: CT Ribamar Bezerra, Fortaleza (CE)

Gols: Rocco aos 42 minutos do primeiro tempo, Caio aos dois minutos do segundo tempo, Guilherme Moura aos seis minutos do segundo tempo e João Costa aos nove minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Fredi (Bahia), João Costa, Arthur (Fortaleza)

Arbitragem