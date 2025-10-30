Menu
REENCONTRO!

Próximo adversário do Bahia, Bragantino anuncia técnico ex-Vitória

Treinador reencontrará a Arena Fonte Nova na próxima rodada do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

30/10/2025 - 10:20 h
Vagner Mancini, treinador do Bragantino
Vagner Mancini, treinador do Bragantino

O Bragantino vai encarar o Bahia com um velho conhecido no comando. Após demitir Fernando Seabra, a equipe paulista anunciou, na manhã desta quinta-feira, 30, a contratação de Vagner Mancini para o cargo de treinador até o final da temporada.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Red Bull Bragantino (@redbullbragantino)

Mancini estava livre no mercado após deixar o comando do Goiás, que briga pelo acesso na Série B do Brasileiro. O treinador disputou a Série A pela última vez na temporada passada, quando defendeu o Atlético-GO por seis partidas.

O comandante acumula duas passagens pelo Vitória, arquirrival do Bahia (2015-2016 e 2017-2018), mas se destacou mesmo no América-MG, onde liderou a equipe mineira rumo à Copa Libertadores através do Brasileirão de 2022, terminando na sétima posição.

O desafio no Bragantino será de recuperação, já que o clube não vence há três partidas consecutivas — maior sequência negativa na Série A. Na 12ª colocação com 36 pontos, o 'Massa Bruta' encara o Bahia no próximo domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova, buscando se afastar da zona de rebaixamento.

x