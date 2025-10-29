Retorno do “Fantástico”: Erick Pulga fez falta e está de volta

Recuperado, Erick Pulga treina e reforça o Bahia no Brasileirão - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após três meses afastado por lesão, o “Fantástico” Erick Pulga está próximo de retornar aos gramados. Nesta segunda-feira, 28, o atacante treinou normalmente com o restante do elenco tricolor e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o duelo contra o Bahia neste domingo, 2, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Entre a primeira lesão, sofrida contra o Retrô, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e a "relesão" diante do Mirassol, válida pela Série A, foram exatamente 92 dias de ausência. No entanto, apesar do longo período longe dos campos, Pulga segue no topo das principais estatísticas do Bahia.

Na disputa pela artilharia, o camisa 16 do Esquadrão viu Willian José disparar na liderança, com 16 gols marcados, mas ainda figura como o quarto jogador com mais gols do Tricolor no ano, com oito tentos, atrás apenas de Tiago, com nove, e Lucho Rodríguez, que balançou as redes 13 vezes antes de deixar o clube.

Além dos gols, o “Fantástico Pulguinha” também se mantém entre os principais passadores do elenco. Assim como na briga pela artilharia, o atacante foi ultrapassado por um companheiro — desta vez Ademir, com 10 passes para gol —, mas ainda ocupa a segunda colocação no ranking de assistências, com oito na temporada.

Com oito gols e oito assistências, Erick Pulga também é o segundo jogador com mais participações diretas em gols do Bahia em 2025: são 16 no total. O camisa 16 do Tricolor de Aço fica atrás apenas de Willian José, que soma 22.

Mesmo após um longo período afastado, os números de Erick Pulga evidenciam o tamanho de sua ausência. Agora, com a lesão de Mateo Sanabria — substituto do “Fantástico” — confirmada, o retorno do atacante surge como imprescindível e em um momento oportuno para o Bahia nesta reta final do Campeonato Brasileiro.