Vitória desafia tabu histórico contra o Cruzeiro; confira
Leão da Barra enfrenta a Raposa neste sábado, 1, no Mineirão, buscando o fim do jejum de vitórias fora de casa
O Vitória tem mais uma missão importante no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 1, às 16h, o Leão da Barra enfrenta o Cruzeiro fora de casa, pela 31ª rodada da Série A, tentando colocar fim a um jejum que já dura 15 anos sem vencer a Raposa fora de casa.
A última vitória rubro-negra como visitante sobre os mineiros aconteceu em 2010, no Estádio Ipatingão, em Ipatinga. Na ocasião, o atacante Júnior “Diabo Loiro” marcou o gol que garantiu o triunfo do Leão.
Desde então, foram apenas tropeços em território celeste — incluindo a derrota por 3 a 1 no Mineirão, em 2024, pelo Brasileirão da temporada passada.
O retrospecto histórico como visitante também não é favorável ao Vitória. Em 27 partidas disputadas fora de casa contra o Cruzeiro, o Rubro-Negro conquistou apenas duas vitórias, além de quatro empates e 21 derrotas.
O primeiro triunfo longe de Salvador aconteceu em 1998, ainda na primeira fase do Campeonato Brasileiro, quando o time venceu por 2 a 0 no Mineirão, com gols de Alex Alves e Petkovic — Essa foi a primeira e única vez que o Leão da Barra venceu o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte.
Somando todos os confrontos entre as equipes, o equilíbrio também é difícil de alcançar para os baianos. Ao todo, são 54 jogos, com 10 vitórias do Vitória, 12 empates e 32 vitórias do Cruzeiro. O tabu completo — sem vencer os mineiros em casa ou fora — já ultrapassa 25 anos.
Vivendo a luta para escapar da zona de rebaixamento, o Vitória chega para o duelo ocupando a 17ª colocação na tabela, com 31 pontos — apenas um a menos que o Santos, primeiro time fora do Z-4.
