Secador funcionou! Derrota do Santos mantém o Vitória fora do Z-4

A derrota do Santos por 2 a 0 contra o Palmeiras, nesta noite de quinta-feira, 6, no Allianz Parque, confirmou de vez a reação do Vitória no Campeonato Brasileiro. Com o fim da 32ª rodada, o Leão da Barra deixa a zona de rebaixamento e ainda abre um ponto de vantagem para o Peixe — 34 x 33 pontos, agora 17º colocado e dentro do Z-4.

Após derrotar o Internacional na quarta, 5, no Barradão, o Vitória já havia ultrapassado o Santos na tabela de classificação e aguardava o concorrente direto jogar para ter a certeza que seguiria na 16ª posição. O 'secador' rubro-negro funcionou.

Vitor Roque, aos 22 e 35 minutos do segundo tempo, marcou duas vezes para o Palmeiras e definiu o resultado. O Verdão, inclusive, abriu três pontos para o Flamengo na disputa pelo título e termina a rodada isolado na liderança.

Jogo atrasado e novo clássico

Depois do jogo desta quinta, Santos e Palmeiras vão novamente se enfrentar em duelo atrasado ainda da rodada 13, dessa vez na Vila Belmiro.

Caso vença o rival, o Peixe poderia somar pontos que dariam a chance de sair da zona de rebaixamento, mas o clássico vai acontecer apenas no próximo dia 15, após os compromissos deste final de semana.

33ª rodada vem antes

Entre os próximos sábado, 8, e domingo, 9, o Brasileirão terá bola rolando pela 33ª rodada com Vitória e Santos em campo. O Leão encara o Botafogo no Barradão, enquanto o Peixe visita o Flamengo no Maracanã.

A depender dos resultados, a equipe comandada por Jair Ventura pode abrir mais vantagem na pontuação e não ter risco de perder posição na classificação mesmo que seu concorrente saia vitorioso na partida atrasada.