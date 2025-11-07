Bahia corre risco de sair do G-6 do Campeonato Brasileiro após 20 rodadas

Pressionado, Bahia corre risco de queda no G-6 da Série A - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A polêmica derrota para o Atlético-MG, aliada às vitórias de Botafogo e Fluminense, pode fazer o Bahia deixar o pelotão de frente do Campeonato Brasileiro após mais de 20 rodadas.

Com o encerramento da rodada, o Tricolor viu sua vantagem — que era de quatro pontos para o Botafogo e cinco para o Fluminense — cair para apenas um e dois pontos, respectivamente.

Na 33ª rodada, o Bahia enfrenta o Internacional novamente fora de casa — cenário que causa apreensão na torcida tricolor. A equipe comandada por Rogério Ceni corre sérios riscos de deixar o G-6 caso não pontue em Porto Alegre.

Atualmente, o Bahia ocupa a quinta colocação, com 52 pontos, mas vê Botafogo (51) e Fluminense (50) se aproximarem perigosamente.

Em caso de derrota para o Internacional, combinada a vitórias do Botafogo sobre o Vitória e do Fluminense diante do Cruzeiro, o Tricolor de Aço deixaria o G-6 pela primeira vez em 22 rodadas.

A última vez que o Bahia não figurou entre os seis primeiros colocados da Série A foi na 11ª rodada, quando ocupava a sétima posição, com 18 pontos.

Desde então, o Esquadrão tem sido presença constante na parte de cima da tabela, chegando a ocupar o terceiro lugar na 14ª rodada, antes de se estabilizar na quinta colocação desde a 28ª rodada. Já são cinco meses desde a última vez que o Bahia esteve fora do grupo dos seis melhores do Brasileirão.

Para que isso volte a acontecer, será necessária uma combinação de resultados: derrota para o Internacional + vitórias de Botafogo e Fluminense.

O Bahia visita o Internacional neste sábado, 8, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já Botafogo e Fluminense entram em campo no domingo, 9, às 16h, contra Vitória, no Barradão, e Cruzeiro, no Mineirão, respectivamente.

Bahia e Vitória podem se ajudar na próxima rodada

Apesar dos momentos distintos no Brasileirão, a dupla Ba-Vi pode, curiosamente, se beneficiar mutuamente na 33ª rodada da Série A. O Bahia enfrenta o Internacional, adversário direto na briga por uma vaga na Libertadores, enquanto o Vitória encara o Botafogo, rival que luta para se afastar da zona de rebaixamento.