Voltando! Bahia somou o dobro de pontos com Caio Alexandre em campo

Caio Alexandre e Rogério Ceni - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O tão esperado retorno de Caio Alexandre está mais próximo do que nunca — fato que faz o Bahia sonhar em melhorar o seu aproveitamento visando a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. Sem o jogador há quase três meses, o Tricolor viu seu desempenho cair apesar do 'substituto' Nico Acevedo também ter sido exaltado pelo técnico Rogério Ceni.

Nas 15 partidas que não contou com o camisa 19, o Esquadrão de Aço perdeu sete, venceu outras sete e empatou uma, resultando em 49% de aproveitamento e 16 pontos conquistados— número que é amplamente superior enquanto Caio Alexandre esteve em campo no Brasileirão.

O Bahia disputou 16 jogos, venceu oito, empatou seis e perdeu apenas duas com o volante responsável pela articulação de jogadas — revertendo em 62,5% de aproveitamento e 33 pontos neste recorte.

Afastado dos últimos dois meses se recuperando de uma lesão na região anterior do músculo na coxa direita, Caio Alexandre esteve em campo pela última vez em 16 de outubro, no triunfo por 2 a 1 sobre o Corinthians — justamente no último triunfo tricolor como visitante no Brasileirão.

Enquanto esteve fora, o uruguaio Acevedo exerceu a função de volante no Bahia e, apesar de cumprir características distintas, o papel da dupla já foi exaltado por Rogério Ceni em entrevista coletiva.

“Ele (Nico Acevedo) não é o Caio Alexandre, mas o Caio Alexandre também não é o Nico. Se pudessem se juntar, formariam o cinco perfeito, com parte técnica e valência física. [...] Acho que o Nico mudou muito desde 2023, antes era só um volante de roubar bolas. Acho que até a presença do Caio ajudou ele a evoluir", disse o comandante.

Com grandes chances de voltar a ficar à disposição do Tricolor, Caio Alexandre viajou com a delegação para a sequência de jogos fora de casa. Após perder para o Atlético-MG, o Bahia encara o Internacional no próximo sábado, 8, às 18h30, no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão.