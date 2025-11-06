Menu
ESPORTES
ESPORTES

Joia do Bahia é destaque em jornal da Espanha: "A fera que vem para Pep"

Jornal espanhol se derreteu por atuação do jovem na Copa do Mundo Sub-17

Redação

Por Redação

06/11/2025 - 12:51 h
Atacante do Bahia Ruan Pablo
Atacante do Bahia Ruan Pablo -

O Jornal As, da Espanha, deu destaque nesta quinta-feira, 6, para a autação do jogador Ruan Pablo, do Bahia, autor de um dos gols da goleada por 7 a 0 da seleção brasileira contra Honduras na estreia pela Copa do Mundo Sub-17.

Joia do Bahia, atacante de 17 anos foi descrito como "la bestia que le viene a Pep" (a fera que vem para Pep, em português), em referência ao treinador do Manchester City.

A reportagem enaltece a atuação do atacante no Mundial assim como o seu desempenho no Sul-Americano Sub-17, disputado em abril deste ano, quando foi protagonista na conquista do Brasil. "Ambidestro, tem potência, qualidade e gol", elogia a reportagem.

Ainda segundo o jornal, no ano passado o atacante assinou o primeiro contrato profissional com multa de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

Ruan Pablo chegou ao Bahia em 2019, aos 11 anos, e foi promovido ao time sub-20 em 2024, com 15 anos.

Além dele, o Bahia conta, no Mundial sub-20, com outras duas joias: Dell, atacante que anotou dois gols na estreia do Brasil, e o goleiro Jampa.

x