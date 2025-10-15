Pivetes de Aço vivem “sonho” com convocação para a Copa do Mundo

Os "Pivetes de Aço" Arthur Jampa, Dell e Ruan Pablo, do Bahia, foram convocados para a Copa do Mundo Sub-17 - Foto: Divulgação / Bahia

Com três Pivetes de Aço convocados, a Copa do Mundo Sub-17 passa a ser um verdadeiro atrativo para a torcida do Bahia. Nesta terça-feira, 14, o técnico Dudu Patetuci chamou o goleiro Arthur Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo para defender a Seleção Brasileira no mundial da categoria.

Após a convocação, os Pivetes de Aço concederam entrevista no CT Evaristo de Macedo e celebraram a oportunidade de representar o Brasil na Copa do Mundo. Acostumados a vestir a “amarelinha”, Jampa, Dell e Ruan Pablo são campeões do Sul-Americano Sub-17, mas garantiram que a convocação para o mundial traz um sentimento indescritível: “sonho” — essa foi a palavra mais presente nas declarações dos jovens.

Para Ruan Pablo, faltaram palavras para descrever a convocação: “É uma alegria enorme [...] Estou muito feliz com este momento. Agradeço a todos que me ajudaram a chegar até aqui e vou dar o meu máximo para honrar essa oportunidade. Sabemos da responsabilidade que é vestir essa camisa".

Ser convocado para defender o Brasil em uma Copa do Mundo é a realização de um sonho. Ruan Pablo - jogador do Bahia

"Temos uma equipe muito forte e unida e vamos nos preparar bem para chegar ao Catar com confiança. Queremos representar o Brasil da melhor forma possível, então vamos trabalhar forte e lutar até o fim para buscar esse título, que seria um orgulho imenso para todos nós”, disse Ruan Pablo.

Já o goleiro Jampa garantiu que, apesar das ausências nas últimas convocações, nunca deixou de acreditar: “Não deixei isso abalar meu mental e trabalhei muito forte no dia a dia.” “É a realização de um sonho. Sempre sonhei em jogar um Mundial com a camisa da Seleção Brasileira [...] Estou muito feliz”, afirmou Arthur Jampa.

Agora só posso agradecer pela oportunidade, seguir trabalhando e me preparar para representar as cores do Bahia na Seleção e trazer este título para o Brasil Athur Jampa - goleiro do Bahia

Dell garantiu que essa é uma conquista que almeja desde pequeno. Conforme declarou o atacante, está muito feliz por si e pelos companheiros por poderem representar o Bahia em uma competição dessa magnitude: “Agora é foco total, trabalho e muita entrega para tentar trazer este título para o Brasil".

É um sentimento difícil de explicar. A gente sonha desde pequeno com um momento como esse, e ver acontecendo de verdade é muito especial Dell - atacante do Bahia

Os convocados se apresentam na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, na próxima segunda-feiram 20, e seguem até o dia 28, quando embarcam para o Catar. O Brasil está no Grupo H, ao lado de Honduras, Indonésia e Zâmbia, e estreia no dia 4 de novembro, às 9h30, contra Honduras.

O Bahia é também um dos clubes com mais convocados pelo Brasil para o torneio, ao lado de Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. Os três Pivetes de Aço querem continuar fazendo história e se tornar os primeiros jogadores da base do clube a conquistar um Mundial.

