MERCADO DA BOLA

Após agressão e demissão, ex-Bahia é anunciado como ídolo no Nordeste

Volante de 34 anos assina até 2027 com o time onde foi revelado e campeão

Redação

Por Redação

15/10/2025 - 7:32 h
ABC anuncia o volante Edson, ex-Bahia
ABC anuncia o volante Edson, ex-Bahia -

O volante Edson, ex-Bahia, está de volta ao ABC com status de ídolo. Aos 34 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo clube potiguar para a temporada de 2026 e firmou vínculo até o fim de 2027, após ter sido demitido por justa causa do Botafogo-SP, ao se envolver em uma confusão com Zeca, ex-jogador da dupla Ba-Vi.

Imagem ilustrativa da imagem Após agressão e demissão, ex-Bahia é anunciado como ídolo no Nordeste
| Foto: Divulgação / ABC

Revelado nas categorias de base alvinegras, o atleta retorna ao time que o projetou para o futebol nacional e onde conquistou títulos importantes, como o Campeonato Potiguar e o Campeonato Brasileiro da Série C, ambos em 2010. Edson chega como um dos nomes mais experientes do elenco comandado por Marcelo Chamusca.

Leia Também:

Da depressão à euforia: a montanha-russa da Seleção Brasileira
Rei do acesso, ex-Bahia revoluciona clube da Série B e sonha com a elite
Jair Ventura já foi herói contra o Bahia e evitou queda na Série A

O ABC disputará quatro competições na próxima temporada: o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. O volante é o sétimo reforço confirmado pelo clube para 2026.

Com uma carreira marcada por passagens por grandes clubes do futebol brasileiro — como Fluminense, Bahia, Ponte Preta, Atlético-GO e Goiás —, Edson também acumula experiência internacional. O jogador atuou por duas equipes da Arábia Saudita: Al-Qadisiyah e Al-Adalah.

x