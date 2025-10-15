Após agressão e demissão, ex-Bahia é anunciado como ídolo no Nordeste

ABC anuncia o volante Edson, ex-Bahia - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O volante Edson, ex-Bahia, está de volta ao ABC com status de ídolo. Aos 34 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo clube potiguar para a temporada de 2026 e firmou vínculo até o fim de 2027, após ter sido demitido por justa causa do Botafogo-SP, ao se envolver em uma confusão com Zeca, ex-jogador da dupla Ba-Vi.

| Foto: Divulgação / ABC

Revelado nas categorias de base alvinegras, o atleta retorna ao time que o projetou para o futebol nacional e onde conquistou títulos importantes, como o Campeonato Potiguar e o Campeonato Brasileiro da Série C, ambos em 2010. Edson chega como um dos nomes mais experientes do elenco comandado por Marcelo Chamusca.

O ABC disputará quatro competições na próxima temporada: o Campeonato Potiguar, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro. O volante é o sétimo reforço confirmado pelo clube para 2026.

Com uma carreira marcada por passagens por grandes clubes do futebol brasileiro — como Fluminense, Bahia, Ponte Preta, Atlético-GO e Goiás —, Edson também acumula experiência internacional. O jogador atuou por duas equipes da Arábia Saudita: Al-Qadisiyah e Al-Adalah.