Rei do acesso, ex-Bahia revoluciona clube da Série B e sonha com a elite

Com quatro acessos em seu currículo, o técnico Guto Ferreira, ex-Bahia, pode comandar mais uma promoção à Série A do Brasileirão nesta temporada, pelo Remo. O clube paraense venceu o clássico contra o Paysandu nesta terça-feira, 14, e chegou a quatro vitórias em quatro jogos — se consolidando como um dos fortes postulantes ao G-4 da competição.

Antes da chegada do "Rei do Acesso", o 'Leão Azul' ocupava a oitava posição, com quatro pontos de diferença em relação ao quarto colocado, e amargava um jejum de três jogos sem vencer — situação rapidamente revertida com o treinador no cargo. Após bater o maior rival, o Remo chegou aos 51 pontos — apenas um atrás do Goiás, primeira equipe dentro da zona de acesso.

A Série B do Brasileirão 2025 é uma das mais disputadas dos últimos anos, com o 9º colocado somando apenas cinco pontos a menos em relação ao G-4. Coritiba, Criciúma, Novorizontino, Goiás, Chapecoense, Cuiabá, Athletico-PR e CRB são os outros clubes que brigam pela vaga na elite do futebol brasileiro.

Aos 59 anos, Guto Ferreira foi protagonista em quatro acessos por clubes diferentes: Ponte Preta (2014), Bahia (2016), Internacional (2017) e Sport (2019).

O atacante Edigar Junior, que atuou no Bahia pelo acesso em 2016, exaltou a influência do treinador para uma "virada de chave na carreira". O treinador "tem uma grande estrela na Série B" para o jogador.

"O Guto foi o responsável por uma virada de chave na minha carreira. Foi com a sabedoria dele que passei de extremo para centroavante. Ele tem uma estrela grande na Série B", disse Edigar Junio em entrevista ao ge.globo.

Vale lembrar que o técnico também comandou o Esquadrão de Aço em 2022, ano em que o Tricolor conquistou o acesso à Série A, mas foi demitido durante a campanha e não terminou a temporada no cargo — cenário semelhante ao seu desempenho no Sport no ano passado, embora sua passagem pelo Leão da Ilha tenha sido bem mais curta, durando apenas cinco jogos.

O aproveitamento na campanha no Tricolor em 2022 sob comando de Guto foi positivo — sendo o maior em relação à Enderson Moreira e Eduardo Barroca, outros treinadores que treinaram o clube baiano naquela temporada. Foram nove vitórias, um empate e cinco derrotas na Série B.