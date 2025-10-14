Confira operação especial do metrô para o clássico Ba-Vi

Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do Barradão, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30 - Foto: Carol Garcia | GOVBA

Visando garantir a mobilidade e segurança dos torcedores, a CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para quem vai comparecer no clássico entre Bahia e Vitória, nesta quinta, no Barradão. As Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do estádio, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30 exclusivamente para o embarque de clientes.

As demais estações do sistema metroviário vão encerrar as atividades em horário normal, à 0h, ficando abertas apenas para desembarque. A operação especial da concessionária conta ainda com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

"Nosso objetivo é que os torcedores cheguem ao estádio de forma segura e retornem para suas casas com toda comodidade que o modal oferece. Estamos reforçando a equipe nas Estações Flamboyant e Pirajá para atender à demanda. A prioridade é a segurança e a satisfação dos nossos clientes", diz Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da concessionária.

Torcida do Vitória nas imediações do Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória x Bahia

O clássico Ba-Vi será realizado às 21h30 desta quinta-feira, 16, no Estádio Manoel Barradas. O duelo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.