Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRANSPORTE

Confira operação especial do metrô para o clássico Ba-Vi

Equipes se enfrentam às 21h30 desta quinta-feira, 16, no Barradão

João Grassi

Por João Grassi

14/10/2025 - 15:09 h
Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do Barradão, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30
Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do Barradão, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30 -

Visando garantir a mobilidade e segurança dos torcedores, a CCR Metrô Bahia montou uma operação especial para quem vai comparecer no clássico entre Bahia e Vitória, nesta quinta, no Barradão. As Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do estádio, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30 exclusivamente para o embarque de clientes.

As demais estações do sistema metroviário vão encerrar as atividades em horário normal, à 0h, ficando abertas apenas para desembarque. A operação especial da concessionária conta ainda com o reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) e aumento no número de viagens de acordo com a demanda.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Nosso objetivo é que os torcedores cheguem ao estádio de forma segura e retornem para suas casas com toda comodidade que o modal oferece. Estamos reforçando a equipe nas Estações Flamboyant e Pirajá para atender à demanda. A prioridade é a segurança e a satisfação dos nossos clientes", diz Pedro Mello, Gerente Executivo de Atendimento da concessionária.

Torcida do Vitória nas imediações do Barradão
Torcida do Vitória nas imediações do Barradão | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Leia Também:

Mobilização de torcedores do Vitória no Ba-Vi é vetada pela PM
Ba-Vi: Bepe afirma que não é momento para torcida mista
No Vitória, Jair Ventura tem retrospecto positivo contra o Bahia

Vitória x Bahia

O clássico Ba-Vi será realizado às 21h30 desta quinta-feira, 16, no Estádio Manoel Barradas. O duelo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

barradão ba-vi CCR Metrô ec vitória transporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do Barradão, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do Barradão, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do Barradão, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Estações Flamboyant e Pirajá, as mais próximas do Barradão, terão o horário de funcionamento ampliado para 0h30
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x