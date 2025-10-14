Mobilização de torcedores do Vitória no Ba-Vi é vetada pela PM

Corredor Rubro-Negro não será realizado no Ba-Vi - Foto: Maurícia da Matta | EC Vitória

Tradicional em jogos do Vitória no Barradão, o ‘Corredor Rubro-Negro’ não poderá ser realizado no clássico contra o Bahia, nesta quinta-feira, 16. A mobilização foi vetada por determinação da Polícia Militar (PMBA).

Conforme estratégia de segurança do Batalhão Especializado de Policiamento de Eventos (BEPE), não há tempo suficiente para escoltar os ônibus das duas equipes caso ocorresse o Corredor. O tenente-coronel Flávio Farias explicou a decisão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Está prevista a chegada do Bahia ao Barradão por volta das 20h, possivelmente com um atraso até 20h30. Quem conhece a região sabe que a torcida entra no estádio por volta de 40 minutos a uma hora antes. No início da partida, onde é um momento crítico, onde os torcedores permanecem do lado de fora, fazendo uso de bebida alcoólica. Em uma hora, temos a entrada de quase 25 mil pessoas dentro do estádio", indicou o policial.

Vale lembrar que o Ba-Vi será realizado às 21h30, situação incomum em clássicos. De acordo com Farias, a escolha pelo jogo neste horário é um fator que “dificulta” o trabalho da PM.

“Dificulta um pouco porque nós vamos encontrar horário de rush. O público que se fará presente, provavelmente, deve estar chegando por volta das 19h ao estádio, para o jogo às 21h30. Haverá sim uma certa dificuldade, os acessos estarão mais congestionados”, finalizou.

Tenente-coronel Flávio Farias | Foto: João Grassi/Ag. A TARDE

Vitória x Bahia

O clássico Ba-Vi será realizado às 21h30 desta quinta, 16, no Estádio Manoel Barradas. O duelo entre Vitória e Bahia é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.