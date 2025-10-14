Após banimento, ex-jogador do Vitória retorna e marca gol na Série B

Ygor Catatau, reabilitado pelo STJD da Operação Penalidade Máxima, marcou o gol que abriu a vitória do Volta Redonda contra o Atlético-GO - Foto: Anderson Mendes / COMKT VRFC

Ygor Catatau voltou a marcar oficialmente pelo Volta Redonda nesta segunda-feira, 13, encerrando um longo jejum de 953 dias desde seu último gol, anotado pelo Sepahan, do Irã, em 2023.

O atacante ex-Vitória — com passagem pelo rubro-negro em 2021 — não conteve as lágrimas após balançar as redes e recebeu abraços emocionados dos companheiros na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, resultado que trouxe alívio à equipe na luta contra o rebaixamento.

O retorno de Catatau ao futebol profissional só foi possível em 2025, após uma decisão unânime do Pleno do STJD que reabilitou o jogador e mais dois atletas punidos pela Operação Penalidade Máxima, acusados de manipulação de resultados na Série B.

Na época do banimento, Catatau defendia o Sampaio Corrêa-MA e atuava pelo Sepahan, na primeira divisão iraniana, tendo rescindido um contrato avaliado em cerca de R$ 10 milhões por ano. Seu último gol pelo clube iraniano havia sido em 5 de março de 2023, na vitória do Sepahan por 3 a 1 sobre o Havadar.

Após a reabilitação, Catatau acertou com o Volta Redonda e assinou contrato até o fim de 2026. Inicialmente, o retorno foi gradativo: ele vinha sendo utilizado como extremo ou segundo atacante pelo técnico Rogério Corrêa. Porém, nesta segunda-feira, o treinador decidiu aproveitá-lo como centroavante, posição em que o jogador rapidamente mostrou seu valor.

No primeiro minuto do segundo tempo, Catatau aproveitou sua primeira grande oportunidade na função para marcar o gol que abriu a vitória por 3 a 0. “O novo centroavante surge como alternativa e esperança de gols na luta do Volta Redonda contra o rebaixamento”, destacou a comissão técnica.

O atacante saiu substituído por Kayke no meio da segunda etapa, mas a noite marcou um momento de emoção e alívio tanto para Catatau quanto para o clube.