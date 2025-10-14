Menu
DERROTA AMARGA!

Brasil sofre virada e perde para o Japão pela primeira vez na história

Seleção abre 2 a 0 em Tóquio, sofre apagão e é derrotada por 3 a 2 para os japoneses

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 9:30 h
O Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2 em amistoso, marcando a primeira derrota da Seleção para os japoneses na história
O Brasil foi derrotado pelo Japão por 3 a 2 em amistoso, marcando a primeira derrota da Seleção para os japoneses na história

O Brasil perdeu para o Japão nesta terça-feira, 14, de forma histórica. Em duelo realizado no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa, a Seleção Brasileira chegou a abrir dois gols de vantagem, mas, após um verdadeiro apagão, sofreu a virada e foi derrotada por 3 a 2.

Os gols brasileiros foram marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, enquanto Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda garantiram a virada japonesa.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti foi a campo com uma formação considerada “reserva”, promovendo oito mudanças em relação à partida anterior, diante da Coreia do Sul. Apenas Vini Jr., Casemiro e Bruno Guimarães permaneceram entre os titulares.

A virada do Japão marcou a primeira derrota da Seleção Brasileira para os japoneses na história. Antes deste revés, as seleções haviam se enfrentado 13 vezes, com 11 vitórias do Brasil e dois empates.

Com o resultado, o Brasil encerra a Data Fifa com uma vitória e uma derrota. A Seleção voltará a campo em novembro, contra Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França. O primeiro jogo será realizado no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, enquanto o segundo está previsto para o Stade de France, em Paris.

amistoso Carlo Ancelotti Data fifa Japão seleção brasileira

