DERROTA AMARGA!
Brasil sofre virada e perde para o Japão pela primeira vez na história
Seleção abre 2 a 0 em Tóquio, sofre apagão e é derrotada por 3 a 2 para os japoneses
Por Redação
O Brasil perdeu para o Japão nesta terça-feira, 14, de forma histórica. Em duelo realizado no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa, a Seleção Brasileira chegou a abrir dois gols de vantagem, mas, após um verdadeiro apagão, sofreu a virada e foi derrotada por 3 a 2.
Os gols brasileiros foram marcados por Paulo Henrique e Gabriel Martinelli, enquanto Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda garantiram a virada japonesa.
A equipe comandada por Carlo Ancelotti foi a campo com uma formação considerada “reserva”, promovendo oito mudanças em relação à partida anterior, diante da Coreia do Sul. Apenas Vini Jr., Casemiro e Bruno Guimarães permaneceram entre os titulares.
Leia Também:
A virada do Japão marcou a primeira derrota da Seleção Brasileira para os japoneses na história. Antes deste revés, as seleções haviam se enfrentado 13 vezes, com 11 vitórias do Brasil e dois empates.
Com o resultado, o Brasil encerra a Data Fifa com uma vitória e uma derrota. A Seleção voltará a campo em novembro, contra Senegal, na Inglaterra, e Tunísia, na França. O primeiro jogo será realizado no Emirates Stadium, casa do Arsenal, em Londres, enquanto o segundo está previsto para o Stade de France, em Paris.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes