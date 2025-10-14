Descubra dieta impressionante que fez Ramon Dino vencer o Mr. Olympia

Campeão do Mr. Olympia Classic Physique 2025, Ramon Dino, revelou sua dieta de preparação - Foto: Reprodução/Instagram Ramon Dino

Ramon Dino, o maior nome do fisiculturismo brasileiro na atualidade e campeão do Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique, impressiona não apenas pelos músculos, mas também pela disciplina — e pelo cardápio nada comum que o levou ao topo. O atleta revelou que chegou a consumir cerca de 1 kg de carne e mais de 4 mil calorias por dia durante a preparação para a competição.

Durante o Arnold Classic Brasil, em abril, Ramon detalhou o processo intenso que antecedeu sua conquista histórica. O bodybuilder explicou que seu plano alimentar varia conforme os objetivos de cada fase, mas que, antes do Mr. Olympia, viveu um longo período conhecido como “off season”, popularmente chamado de bulking.

Essa etapa consiste em aumentar deliberadamente a ingestão calórica para promover o crescimento muscular. Depois, vem o cutting, quando o atleta reduz o percentual de gordura e define o corpo — uma fase que exige rigor máximo na dieta e controle de sódio. “E ainda sinto um pouco de fome!”, brincou Dino ao comentar o volume de comida que precisava ingerir.

O cardápio do fisiculturista incluía seis refeições diárias. No café da manhã, ele começava o dia com cinco ovos inteiros, cinco pães integrais, geleia e 80g de aveia. As duas refeições seguintes eram praticamente réplicas de um almoço reforçado: 400g de arroz e 250g de carne em cada uma.

No pós-treino, Ramon consumia duas bananas e whey protein, enquanto o jantar e a ceia seguiam a mesma lógica calórica: 300g de batata inglesa com 250g de carne ou frango e, por fim, 300g de arroz com 250g de frango. Somando tudo, o fisiculturista chegava a ingerir 1,1 kg de arroz, 1 kg de carne e cerca de 6 litros de água por dia.

Durante o bulking, Ramon Dino atingiu 122 kg, mas precisou emagrecer drasticamente para competir dentro do limite da Classic Physique, que exige no máximo 103 kg para atletas de sua altura (1,81m). O brasileiro subiu ao palco do Mr. Olympia pesando 101 kg, após eliminar mais de 20 kg de forma controlada e estratégica.

O esforço valeu a pena: Ramon Dino fez história ao conquistar o primeiro título masculino do Brasil no maior campeonato de fisiculturismo do mundo, consolidando seu nome como uma das principais referências do esporte mundial.