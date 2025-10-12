Menu
HOME > ESPORTES
BRASIL!

Ramon Dino faz história pelo Brasil no Mr. Olympia; saiba premiação

Acreano se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer o principal torneio do fisiculturismo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

12/10/2025 - 14:57 h | Atualizada em 12/10/2025 - 15:08
Imagem ilustrativa da imagem Ramon Dino faz história pelo Brasil no Mr. Olympia; saiba premiação
-

O Brasil entrou para a história do fisiculturismo mundial neste sábado, 11. Ramon Dino, conhecido como o “Dinossauro Acreano”, conquistou o título da categoria Classic Physique no Mr. Olympia 2025, em Las Vegas, e se tornou o primeiro homem brasileiro a vencer a principal competição do esporte, considerada o equivalente à Copa do Mundo do fisiculturismo.

O brasileiro superou grandes nomes da categoria, como o alemão Mike Sommerfeld, que ficou com o vice-campeonato, e o norte-americano Terrence Ruffin, terceiro colocado. Josema Muñoz e Niall Darwen completaram o top 5.

Ramon Dino em lágrimas após título histórico
Ramon Dino em lágrimas após título histórico | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atleta também faturou 100 mil dólares (cerca de R$ 552 mil) e, desde sua estreia, o Ramon Dino vem acumulando premiações.

Confira:

  • 2021 – 5º lugar (sem premiação)
  • 2022 – 2º lugar (US$ 20 mil)
  • 2023 – 2º lugar (US$ 20 mil)
  • 2024 – 4º lugar (US$ 7 mil)
  • 2025 – 1º lugar (US$ 100 mil)
  • Total acumulado: US$ 147 mil (cerca de R$ 810 mil)

A conquista marca um feito inédito para o fisiculturismo masculino brasileiro. Até então, o país somava apenas títulos entre as mulheres — 14 no total, contando as vitórias desta edição com Natália Coelho (Women’s Physique) e Eduarda Bezerra (Wellness).

x