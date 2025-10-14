Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MATA-MATA

Confrontos das oitavas do Intermunicipal 2025 são definidos; confira

Confira todos os confrontos, datas e seleções que avançaram no maior futebol não profissional do mundo

Redação

Por Redação

14/10/2025 - 8:23 h
O Intermunicipal 2025 chega ao mata-mata! Coarací, Simões Filho e mais 14 seleções avançam. Veja a tabela de confrontos das oitavas de final, com jogos de ida e volta
O Intermunicipal 2025 chega ao mata-mata! Coarací, Simões Filho e mais 14 seleções avançam. Veja a tabela de confrontos das oitavas de final, com jogos de ida e volta -

A disputa pelo título do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2025, maior competição de futebol não profissional do mundo, entrou em sua fase decisiva. Após mais uma rodada de confrontos eliminatórios, 16 seleções se despediram da competição neste domingo, 12, enquanto outras 16 avançaram às oitavas de final.

Entre as classificadas, destaque para Coarací, única seleção com 100% de aproveitamento e dona da melhor campanha até o momento. A equipe enfrentará Pojuca, 16ª colocada da classificação geral, na próxima fase.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de Coarací, também seguem na disputa as seleções de Simões Filho, Serrinha, Santo Estevão, Castro Alves, Uruçuca, Santo Amaro, Cabaceiras do Paraguaçu, Pojuca, Itaberaba, Serra Preta, Tucano, Cachoeira, Ipiaú, Santo Antônio de Jesus e Buerarema.

Confrontos definidos das oitavas de final

Com os cruzamentos estabelecidos de acordo com a classificação geral, os duelos das oitavas de final ficaram assim:

  • Coarací (1ª) x Pojuca (16ª)
  • Simões Filho (2ª) x Santo Estevão (15ª)
  • Castro Alves (3ª) x Ipiaú (14ª)
  • Uruçuca (4ª) x Buerarema (13ª)
  • Santo Amaro (5ª) x Serra Preta (12ª)
  • Serrinha (6ª) x Santo Antônio de Jesus (11ª)
  • Cabaceiras do Paraguaçu (7ª) x Cachoeira (10ª)
  • Itaberaba (8ª) x Tucano (9ª)

Leia Também:

Globo anuncia novo dia fixo para transmissões do futebol brasileiro
Fábio Carille assume clube da Série B após demissão de ex-Vitória
Messi, Neymar e Iniesta juntos no Ceará? Entenda

As partidas de ida acontecerão no próximo domingo, 19 de outubro, enquanto os confrontos de volta — que definirão as classificadas para as quartas de final — serão realizados no dia 26.

Por terem as melhores campanhas, as seleções de Coarací, Simões Filho, Castro Alves, Uruçuca, Santo Amaro, Serrinha, Cabaceiras do Paraguaçu e Itaberaba farão os duelos decisivos em casa.

Seleções eliminadas

Deixaram a competição após a terceira fase as seleções de Barrocas, Anguera, Alagoinhas, Itamaraju, Santaluz, Luís Eduardo Magalhães, Lagoa Real, Rio Real, Brumado, Nova Canaã, Itapetinga, Prado, Euclides da Cunha, Capim Grosso, Biritinga e Paratinga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Futebol Intermunicipal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Intermunicipal 2025 chega ao mata-mata! Coarací, Simões Filho e mais 14 seleções avançam. Veja a tabela de confrontos das oitavas de final, com jogos de ida e volta
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

O Intermunicipal 2025 chega ao mata-mata! Coarací, Simões Filho e mais 14 seleções avançam. Veja a tabela de confrontos das oitavas de final, com jogos de ida e volta
Play

Promessa do surfe baiano realiza sonho ao conhecer Ítalo Ferreira

O Intermunicipal 2025 chega ao mata-mata! Coarací, Simões Filho e mais 14 seleções avançam. Veja a tabela de confrontos das oitavas de final, com jogos de ida e volta
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O Intermunicipal 2025 chega ao mata-mata! Coarací, Simões Filho e mais 14 seleções avançam. Veja a tabela de confrontos das oitavas de final, com jogos de ida e volta
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

x