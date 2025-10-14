MATA-MATA
Confrontos das oitavas do Intermunicipal 2025 são definidos; confira
Confira todos os confrontos, datas e seleções que avançaram no maior futebol não profissional do mundo
Por Redação
A disputa pelo título do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues 2025, maior competição de futebol não profissional do mundo, entrou em sua fase decisiva. Após mais uma rodada de confrontos eliminatórios, 16 seleções se despediram da competição neste domingo, 12, enquanto outras 16 avançaram às oitavas de final.
Entre as classificadas, destaque para Coarací, única seleção com 100% de aproveitamento e dona da melhor campanha até o momento. A equipe enfrentará Pojuca, 16ª colocada da classificação geral, na próxima fase.
Além de Coarací, também seguem na disputa as seleções de Simões Filho, Serrinha, Santo Estevão, Castro Alves, Uruçuca, Santo Amaro, Cabaceiras do Paraguaçu, Pojuca, Itaberaba, Serra Preta, Tucano, Cachoeira, Ipiaú, Santo Antônio de Jesus e Buerarema.
Confrontos definidos das oitavas de final
Com os cruzamentos estabelecidos de acordo com a classificação geral, os duelos das oitavas de final ficaram assim:
- Coarací (1ª) x Pojuca (16ª)
- Simões Filho (2ª) x Santo Estevão (15ª)
- Castro Alves (3ª) x Ipiaú (14ª)
- Uruçuca (4ª) x Buerarema (13ª)
- Santo Amaro (5ª) x Serra Preta (12ª)
- Serrinha (6ª) x Santo Antônio de Jesus (11ª)
- Cabaceiras do Paraguaçu (7ª) x Cachoeira (10ª)
- Itaberaba (8ª) x Tucano (9ª)
Leia Também:
As partidas de ida acontecerão no próximo domingo, 19 de outubro, enquanto os confrontos de volta — que definirão as classificadas para as quartas de final — serão realizados no dia 26.
Por terem as melhores campanhas, as seleções de Coarací, Simões Filho, Castro Alves, Uruçuca, Santo Amaro, Serrinha, Cabaceiras do Paraguaçu e Itaberaba farão os duelos decisivos em casa.
Seleções eliminadas
Deixaram a competição após a terceira fase as seleções de Barrocas, Anguera, Alagoinhas, Itamaraju, Santaluz, Luís Eduardo Magalhães, Lagoa Real, Rio Real, Brumado, Nova Canaã, Itapetinga, Prado, Euclides da Cunha, Capim Grosso, Biritinga e Paratinga.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes