Bahia busca fim do tabu no Barradão contra o Vitória pelo Brasileirão

O Bahia enfrenta o Vitória no Barradão pela Série A buscando quebrar um tabu incômodo de 23 anos - Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

O Bahia visita o Vitória nesta quinta-feira, 16, em busca de encerrar um tabu histórico. A missão do Tricolor é conquistar o primeiro triunfo no Barradão em jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Até hoje, considerando apenas partidas da Série A na casa do Leão, o Bahia disputou cinco jogos: duas derrotas e três empates. A partida, válida pela 28ª rodada da Série A, será disputada às 21h30.

Confira o jejum do Bahia no Barradão pelo Brasileirão:

Vitória 1 a 0 Bahia – Campeonato Brasileiro 2002 (Primeira fase)

Vitória 2 a 1 Bahia – Campeonato Brasileiro 2003 (Pontos corridos)

Vitória 0 a 0 Bahia – Campeonato Brasileiro 2017 (Pontos corridos)

Vitória 2 a 2 Bahia – Campeonato Brasileiro 2018 (Pontos corridos)

Vitória 2 a 2 Bahia – Campeonato Brasileiro 2024 (Pontos corridos)

Embora o recorte de jogos seja pequeno, o tabu já perdura há 23 anos e se mostra incômodo, principalmente porque o Bahia tradicionalmente não tem vida fácil no território vermelho e preto.

O momento pode ser oportuno para o Tricolor: os rivais chegam em fases opostas. Enquanto o Bahia busca os três pontos para tentar voltar ao G-4, o Vitória luta para respirar na zona de rebaixamento.

Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, mesma pontuação do Botafogo, 5º colocado, e a três pontos do Mirassol, primeiro time dentro do G-4. Já o Vitória está na 17ª posição, com 25 pontos, a três do Santos, atual 16º colocado do Brasileirão.