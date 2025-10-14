Ba-Vi: Bepe afirma que não é momento para torcida mista

Clássico do segundo turno do Brasileirão acontece no Barradão - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O último Ba-Vi do ano se aproxima e, com isso, um tema recorrente entre torcedores tricolores e rubro-negros volta à tona: a torcida única. O maior clássico da região Norte e Nordeste não é disputado com a presença de torcedores de Bahia e Vitória no mesmo estádio desde 18 de fevereiro de 2018, há sete anos.

Naquele jogo, que ficou conhecido de forma irônica como o “Ba-Vi da Paz” — pois, antes da bola rolar, houve uma campanha promovendo a paz entre os rivais —, uma verdadeira confusão se instaurou no Barradão.

Foram aplicados nove cartões vermelhos, sendo quatro para o Bahia e cinco para o Vitória, obrigando o árbitro a encerrar a partida. O Leão da Barra não possuía o mínimo de jogadores para a continuação do jogo, e o triunfo do Esquadrão foi declarado por W.O.

Desde então, devido à briga generalizada no Barradão e ao confronto entre torcedores de Bahia e Vitória na Baixa dos Sapateiros, ocorrido horas antes do clássico, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) reforçou a recomendação de torcida única.

A partir daquela data, todos os 24 clássicos posteriores foram realizados sem a presença de torcida mista e, nesta quinta-feira, 16, às 21h30, novamente no Barradão, a recomendação permanecerá em vigor.

Nesta terça-feira, 14, a Polícia Militar da Bahia, por meio do BEPE, realizou uma reunião de alinhamento com órgãos públicos, torcidas e clubes envolvidos no Ba-Vi.

O comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos, tenente-coronel Carlos Flávio, apresentou os detalhes da operação policial para o clássico e afirmou que ainda não é o momento para o retorno da torcida mista.

Segundo o tenente-coronel, “todos têm o direito de se manifestar sobre um Ba-Vi com duas torcidas”, mas isso precisa passar por um diálogo com as autoridades responsáveis pela segurança pública, e o que for decidido será cumprido tanto pela Polícia Militar quanto pelo BEPE.

Ainda segundo o oficial, cerca de 320 policiais estarão mobilizados para o jogo desta quinta--feira, 16, incluindo o apoio de 100 alunos do CEFAP, que atuarão sob supervisão direta de graduados.

A operação abrangerá o interior do estádio, o entorno e os principais bairros da cidade, com foco nos deslocamentos de torcedores e em possíveis ocorrências isoladas.

“O policiamento dos bairros ficará atento a toda movimentação das torcidas organizadas e de torcedores que, porventura, queiram cometer atos de violência. As unidades das áreas estarão com seus efetivos atentos, e os serviços de inteligência dessas unidades farão o acompanhamento e o assessoramento das viaturas que estão na área”, explicou.