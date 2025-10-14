BRASILEIRÃO
Ba-Vi: onde assistir, prováveis escalações, desfalques e arbitragem
O clássico baiano acontece nesta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão
Por Marina Branco
O tão esperado último grande clássico baiano da temporada está chegando, e Bahia e Vitória entram em campo no Barradão nesta quinta-feira, 16, às 21h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.
Vivendo situações opostas na temporada, os dois rivais decidem três pontos essenciais no campeonato um contra o outro, em um jogo que não conta com nenhum dos dois capitães de equipe.
Por um lado, o Leão da Barra está na boca da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição com 25 pontos após tomar virada para o Vasco, ficando três pontos abaixo do Santos, último colocado fora da zona.
Por outro, o Esquadrão venceu o líder Palmeiras e o ex-líder Flamengo, se mantendo vivo na busca do retorno ao G-4. Atualmente, o Tricolor ocupa a sexta posição com 43 pontos, mesma pontuação do Botafogo em quinto.
No Ba-Vi de número 504, os dois times se dividem na rivalidade histórica com 196 triunfos para o Bahia, 153 vitórias para o Leão e 154 empates entre os dois.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
A última partida do Vitória, encarando o Vasco no São Januário, rendeu a Jair Ventura os desfalques do capitão Lucas Halter e de Carlinhos, ambos suspensos por cartão vermelho. Com Jamerson e Ismael no departamento médico, o Leão da Barra chega com quatro desfalques.
Já Rogério Ceni lida com um problema ainda maior. Também sem contar com seu capitão Everton Ribeiro, pós-operado após descobrir um câncer na tireoide, o Bahia entra em campo sem Erick Pulga, Caio Alexandre e Luciano Juba, além de Willian José e Gilberto, de fora por suspensão.
Vitória: Lucas Arcanjo; Neris, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte e Rezende; Borduchi, Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Sanabria, Tiago (Cauly) e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)
- Assistente 2: Daniella Coutinho Pinto (BA)
- Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
- VAR: Rafael Traci (SC)
