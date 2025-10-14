Ramos Mingo treina com o grupo e vira esperança do Bahia para o Ba-Vi

O zagueiro Ramos Mingo treinou parcialmente com o elenco do Bahia, sinalizando um possível retorno para o Ba-Vi de quinta-feira, 16 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O zagueiro Ramos Mingo participou parcialmente do treino do Bahia nesta terça-feira, 14, aumentando as expectativas para um possível retorno no Ba-Vi desta quinta-feira, 16. Após iniciar o processo de transição física na segunda, 13, o argentino voltou a integrar as atividades com o restante do elenco tricolor no CT Evaristo de Macedo e pode surgir como opção para o técnico Rogério Ceni no clássico.

O goleiro João Paulo também esteve em campo, dando sequência ao seu trabalho de transição. Já Luciano Juba, Caio Alexandre e Erick Pulga permaneceram na academia e na fisioterapia, seguindo seus respectivos processos de recuperação.

O treino

O Bahia segue intensificando a preparação para o clássico no Barradão. Nesta terça, o elenco realizou mais um treino com foco em ajustes táticos e jogadas de bola parada.

Rogério Ceni comandou uma atividade coletiva em campo aberto, no formato 11 contra 11, interrompendo o treino em diversos momentos para orientar os jogadores e corrigir o posicionamento. A equipe trabalhou movimentações ofensivas e defensivas, com ênfase na compactação e nas transições.

Enquanto isso, no campo 1, o auxiliar técnico coordenou um trabalho específico de bolas paradas, tanto no ataque quanto na defesa, reforçando um dos principais pontos de atenção para o confronto contra o Vitória.