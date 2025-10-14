Joias do Bahia são convocadas à Seleção Brasileira para Copa do Mundo

Dell, do Bahia, em campo pela Seleção Brasileira - Foto: Divulgação | CBF

O Bahia será representado na Copa do Mundo Sub-17 pela Seleção Brasileira. Joias das divisões de base do Tricolor, o goleiro Arthur Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo foram convocados, nesta terça-feira, 14, para defender a Amarelinha no maior torneio do futebol mundial da categoria, que será disputado entre os dias 3 a 27 de novembro, no Catar.

A tendência é que os jovens do Esquadrão de Aço integrem o time titular do Brasil — assim como em todo o ciclo. Os atletas foram figurinhas carimbadas do técnico Dudu Pateluci em quase todos os jogos preparatórios — incluindo no título do Sul-Americano Sub-17, há seis meses.

O gol que garantiu a equipe na final do torneio pela vitória sobre o Chile, por exemplo, foi marcado por Dell com assistência de Ruan Pablo.

A Seleção Brasileira estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30, e enfrentará a Indonésia e a Zâmbia até o fim da fase de grupos da Copa do Mundo. Com 32 países, em disputa, os dois melhores em cada grupo avançam de fase.

Com multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 640 milhões) com apenas 17 anos, Dell é uma das principais promessas das divisões de base do Bahia e, desde que brilha pelo time sub-15 tricolor, é apelidado carinhosamente de 'Haaland do Sertão'.

Ruan Pablo vive um cenário parecido e, apesar da pouca idade, é visto como realidade na equipe principal de Rogério Ceni. Além de ter dez partidas pelo Tricolor na temporada, o atacante superou o recorde do ídolo Beijoca como o jogador mais jovem a marcar um gol no time profissional — balançando as redes em triunfo contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano.

Se recuperando de um estiramento muscular na coxa desde agosto, o jovem treinou normalmente nesta terça-feira, 14, e deve ser opção de Ceni para o clássico Ba-Vi, marcado para esta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

João Pedro - Santos

Arthur Nascimento - Bahia

Lucas Andrade - Vasco da Gama

DEFENSORES

Angelo Henrique - São Paulo

Arthur Ryan - Fluminense

Derick Araújo - Palmeiras

Luis Eduardo - Grêmio

Luccas Ramon - Palmeiras

Vitor Hugo - Cruzeiro

Vitor Fernandes - Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Zé Lucas - Sport

Luis Felipe - Palmeiras

Felipe Morais - Cruzeiro

Tiago Augusto - Grêmio

Vinicius Rocha - Santos

ATACANTES

Ruan Pablo - Bahia

Pietro Tavares - Cruzeiro

Dell - Bahia

Andrey Fernades - Vasco da Gama

Kayke Santos - Athletico

Gabriel Mec - Grêmio