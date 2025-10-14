PIVETES DE AÇO
Joias do Bahia são convocadas à Seleção Brasileira para Copa do Mundo
Trio do Tricolor vai representar o Brasil no maior torneio de futebol mundial da categoria
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia será representado na Copa do Mundo Sub-17 pela Seleção Brasileira. Joias das divisões de base do Tricolor, o goleiro Arthur Jampa e os atacantes Dell e Ruan Pablo foram convocados, nesta terça-feira, 14, para defender a Amarelinha no maior torneio do futebol mundial da categoria, que será disputado entre os dias 3 a 27 de novembro, no Catar.
A tendência é que os jovens do Esquadrão de Aço integrem o time titular do Brasil — assim como em todo o ciclo. Os atletas foram figurinhas carimbadas do técnico Dudu Pateluci em quase todos os jogos preparatórios — incluindo no título do Sul-Americano Sub-17, há seis meses.
O gol que garantiu a equipe na final do torneio pela vitória sobre o Chile, por exemplo, foi marcado por Dell com assistência de Ruan Pablo.
A Seleção Brasileira estreia no dia 4 de novembro, contra Honduras, às 9h30, e enfrentará a Indonésia e a Zâmbia até o fim da fase de grupos da Copa do Mundo. Com 32 países, em disputa, os dois melhores em cada grupo avançam de fase.
Com multa rescisória avaliada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 640 milhões) com apenas 17 anos, Dell é uma das principais promessas das divisões de base do Bahia e, desde que brilha pelo time sub-15 tricolor, é apelidado carinhosamente de 'Haaland do Sertão'.
Ruan Pablo vive um cenário parecido e, apesar da pouca idade, é visto como realidade na equipe principal de Rogério Ceni. Além de ter dez partidas pelo Tricolor na temporada, o atacante superou o recorde do ídolo Beijoca como o jogador mais jovem a marcar um gol no time profissional — balançando as redes em triunfo contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano.
Se recuperando de um estiramento muscular na coxa desde agosto, o jovem treinou normalmente nesta terça-feira, 14, e deve ser opção de Ceni para o clássico Ba-Vi, marcado para esta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Convocação da Seleção Brasileira
GOLEIROS
João Pedro - Santos
Arthur Nascimento - Bahia
Lucas Andrade - Vasco da Gama
DEFENSORES
Angelo Henrique - São Paulo
Arthur Ryan - Fluminense
Derick Araújo - Palmeiras
Luis Eduardo - Grêmio
Luccas Ramon - Palmeiras
Vitor Hugo - Cruzeiro
Vitor Fernandes - Atlético-MG
MEIO-CAMPISTAS
Zé Lucas - Sport
Luis Felipe - Palmeiras
Felipe Morais - Cruzeiro
Tiago Augusto - Grêmio
Vinicius Rocha - Santos
ATACANTES
Ruan Pablo - Bahia
Pietro Tavares - Cruzeiro
Dell - Bahia
Andrey Fernades - Vasco da Gama
Kayke Santos - Athletico
Gabriel Mec - Grêmio
