Da depressão à euforia: a montanha-russa da Seleção Brasileira

Paquetá começou como titular e deu belo passe para gol

Antes da goleada por 5x0 sobre a Coreia do Sul, a imprensa esportiva e o público viviam uma sensação de vazio, pessimismo e desconfiança em relação à Seleção Brasileira.

Mas a encantadora e surpreendente atuação em Seul transformou o clima geral: até os críticos mais duros se renderam ao desempenho coletivo.

Há muito tempo o Brasil não apresentava uma equipe tão intensa, compacta e organizada, atacando e defendendo com muitos jogadores, pressionando em todo o campo e alternando jogadas com toques rápidos, movimentações constantes e lances individuais brilhantes.

Casemiro e Bruno Guimarães brilham como grandes meio-campistas

Os volantes Casemiro e Bruno Guimarães jogaram em nível técnico comparável aos melhores meio-campistas do mundo, contrariando a ideia de que faltam craques no setor.

No ataque, Rodrygo, pela esquerda, e Vinicius Junior, mais centralizado, mostraram entrosamento digno do Real Madrid, alternando posições com inteligência e eficiência.

Derrota para o Japão devolve o Brasil à realidade

A euforia, porém, durou pouco. A derrota por 3x2 para o Japão, de virada, trouxe de volta a depressão e a autocrítica.

Apesar das mudanças na escalação, o desempenho no segundo tempo foi preocupante.

Diferentemente do que disse Ancelotti, o Japão dominou desde o início da segunda etapa, explorando falhas defensivas.

Os laterais e o zagueiro Beraldo marcaram mal, enquanto Fabrício Junior cometeu erro decisivo no primeiro gol — consequência da pressão japonesa na saída de bola.

Ancelotti mantém espinha dorsal e busca equilíbrio tático

O treinador italiano preservou apenas três titulares da goleada sobre a Coreia do Sul — Casemiro, Bruno Guimarães e Vinicius Junior — os pilares indiscutíveis do time.

Mesmo assim, o primeiro tempo contra o Japão mostrou bons sinais: Paquetá, escalado no lugar de Matheus Cunha, deu mais criatividade e organização ao meio-campo, formando um trio equilibrado com Casemiro e Bruno Guimarães.

Cunha, por outro lado, tem perfil mais ofensivo, atuando adiantado, enquanto Paquetá articula o jogo com mais naturalidade.

Vinicius Junior centralizado: a aposta ideal de Ancelotti

A presença de Vinicius Junior mais centralizado, como jogou com sucesso no Real Madrid, parece ser a melhor alternativa para a Seleção Brasileira.

Com Rodrygo e Raphinha disponíveis pela esquerda, a ausência de um centroavante confiável reforça a ideia de adaptar o esquema para aproveitar os melhores talentos.

O tempo será o divisor de águas até a Copa do Mundo

Até a próxima Copa do Mundo, muitas coisas vão mudar. O tempo é o verdadeiro filtro entre as equipes que apenas vencem e aquelas que se eternizam.

A seleção de Ancelotti ainda está em formação, mas o desempenho contra a Coreia do Sul mostra que há um caminho promissor — desde que haja consistência e mentalidade.

Brasileirão e calendário: clubes sofrem com jogos pós-seleção

Enquanto isso, o Brasileirão sofre com o calendário apertado.

As partidas deste fim de semana ocorrem um dia após compromissos das seleções nacionais, algo inédito e prejudicial.

Nenhum outro país realiza rodadas de campeonato imediatamente após a Data Fifa, e várias equipes brasileiras estarão desfalcadas em clássicos decisivos.