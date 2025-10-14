Menu
HOME > ESPORTES
DEJÁ-VU?

Jair Ventura já foi herói contra o Bahia e evitou queda na Série A

Treinador já transformou resultado contra o Tricolor em reação rumo à permanência na elite

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

14/10/2025 - 20:56 h | Atualizada em 14/10/2025 - 21:10
Jair Ventura, técnico do Vitória
Jair Ventura, técnico do Vitória

O Vitória precisa melhorar o aproveitamento no Brasileirão para conseguir a permanência e o clássico Ba-Vi é o momento ideal para o técnico Jair Ventura liderar uma arrancada. O comandante já viveu um cenário parecido e, defendendo a camisa do Sport, transformou um resultado heroico contra o Bahia em uma reação emblemática para o clube pernambucano.

Na 32ª rodada do Brasileirão 2020, disputada em fevereiro de 2021, o Leão da Ilha, sob comando do atual treinador do Vitória, venceu o Tricolor por 2 a 0, dentro de casa, deixou a zona de rebaixamento e não retornou mais ao Z-4 até o final da competição — vencendo também jogos contra Botafogo e Internacional, fora de casa.

O Rubro-Negro ocupava a 17ª colocação antes de encarar o Esquadrão e terminou na 15ª ao fim do torneio. Com gol de Thiago Neves, de bicicleta, e Iago Maidana, o Sport iniciou a arrancada pela permanência na Série A do Brasileirão naquela temporada.

Thiago Neves comemorando gol contra o Bahia na Ilha do Retiro
Thiago Neves comemorando gol contra o Bahia na Ilha do Retiro | Foto: Anderson Stevens | Sport

No Vitória, Jair Ventura tem retrospecto positivo contra o Bahia
Casa cheia! Mais de 20 mil rubro-negros estão confirmados no Ba-Vi
Árbitro do Ba-Vi, Daronco é 'pivô' de polêmicas com Bahia e Vitória

O ganho de confiança é um dos fatores que Jair Ventura busca para tentar repetir o feito com a camisa do Leão da Barra. Para isso, o clube baiano tem o retrospecto em jogos no Barradão pela Série A ao seu lado, já que a equipe nunca perdeu para o arquirrival em sua casa pela competição. Por outro lado, o Rubro-Negro não vence o Tricolor no torneio há 11 anos e também pretende quebrar um tabu no duelo.

A última vez que o Leão se deu melhor em um Ba-Vi pela elite do futebol brasileiro foi em setembro de 2014, quando quando Kadu e Luiz Gustavo marcaram os gols e sacramentaram o placar de virada por 2 a 1 para o Rubro-Negro, na Arena Fonte Nova. O atacante Kieza havia marcado para o time azul, vermelho e branco.

Em 17º colocado com 25 pontos em 27 jogos, o Vitória encara o Bahia na próxima quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.

