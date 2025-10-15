Confira retornos, desfalques e quem é dúvida do Bahia para o Ba-Vi

Para o Ba-Vi no Barradão, o Bahia de Rogério Ceni terá 6 retornos importantes, incluindo Gabriel Xavier, mas ainda lida com 6 desfalques - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Ba-Vi de número 504 está se aproximando e, para o duelo desta quinta-feira, 16, às 21h30, no Barradão, o Bahia contará com alguns retornos importantes para enfrentar o Vitória, mas ainda terá de lidar com uma série de desfalques — e algumas dúvidas.

Na última partida antes da Data Fifa, contra o Flamengo, no dia 5 deste mês, o técnico Rogério Ceni precisou recorrer aos Pivetes de Aço por conta do alto número de ausências, seja por lesão ou suspensão. Para o clássico diante do maior rival, porém, o treinador tricolor terá um elenco mais encorpado.

Após cumprirem suspensão automática, o zagueiro Gabriel Xavier, o lateral-direito Santiago Arias e o meio-campista Rodrigo Nestor reforçam o Tricolor de Aço. Além deles, o atacante Mateo Sanabria também retorna, depois de ter ficado fora do jogo contra o Flamengo por conta da expulsão diante do Botafogo.

Além dos atletas que estavam suspensos, Rogério Ceni contará com o retorno de dois jogadores que se recuperaram de lesões prolongadas: Erick e Ruan Pablo. O meio-campista e o atacante formado na base tricolor treinaram normalmente com o grupo durante a preparação para o clássico e devem ser relacionados.

Ambos estavam afastados por lesões no músculo reto femoral da coxa e não atuam desde maio e julho, respectivamente. No fim de setembro, o Portal A TARDE já havia apurado que os dois estavam próximos de retornar aos gramados.

Retornos:

Gabriel Xavier

Santiago Arias

Rodrigo Nestor

Sanabria

Erick

Ruan Pablo

Há também expectativa pela presença de Ramos Mingo. O zagueiro deixou o campo na partida contra o Botafogo e gerou preocupação, mas os exames não apontaram lesão — apenas um edema na coxa esquerda —, o que o deixou fora do confronto com o Flamengo. Agora, ele voltou a treinar com o elenco e é dúvida para o clássico.

Outra dúvida é o goleiro João Paulo, que vive uma situação mais delicada. O jogador iniciou a fase de transição e já vem trabalhando com bola há alguns treinos, após se recuperar de uma lesão no ligamento medial do joelho, mas sua presença no Ba-Vi é improvável.

Dúvidas:

Ramos Mingo

João Paulo

Mesmo com o Departamento Médico sendo esvaziado, o Bahia ainda tem desfalques importantes confirmados por lesão e tratamento: o atacante Erick Pulga, o meio-campista Caio Alexandre, o lateral-esquerdo Luciano Juba e o capitão Éverton Ribeiro, que se recupera de um câncer na tireoide.

Além dos jogadores que seguem no DM tricolor, o Bahia também não contará com Willian José e Gilberto. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo e cumprirão suspensão automática no clássico contra o Vitória.

Desfalques:

Erick Pulga

Caio Alexandre

Luciano Juba

Éverton Ribeiro

Willian José

Gilberto

Com seis retornos, duas dúvidas e seis desfalques, o Bahia encerra a preparação para o clássico nesta quarta-feira, 15. O elenco pode apresentar novidades no CT Evaristo de Macedo, antes de enfrentar o Vitória, nesta quinta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.