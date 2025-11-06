Bahia se revolta e reclama de erros de arbitragem após derrota para o Atlético

O meia Michel Araújo sofreu forte entrada em lance questionado pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Após mais uma vez ser prejudicado por uma decisão da arbitragem no Campeonato Brasileiro 2025, o Bahia, de maneira institucional, se pronunciou pela primeira vez. O novo erro aconteceu nesta quarta-feira, 5, em jogo contra o Atlético Mineiro.

Com menos de um minuto de jogo, o zagueiro Júnior Alonso, do Atlético, deu uma solada na altura da canela do meia Michel Araújo. O VAR entendeu o lance como acidental e não recomendou a revisão para o juiz de campo.

Já no segundo tempo, o Bahia teve expulso o zagueiro Kanu após revisão do juiz na cabine do VAR. O árbitro da partida, que tinha inicialmente aplicado o cartão amarelo, mudou de opinião e expôs o vermelho.

"O Esporte Clube Bahia SAF vem a público manifestar sua extrema preocupação com o erro de arbitragem na partida de ontem contra o Atlético-MG, que evidencia a oscilação de critérios e inconsistência na aplicação das regras no futebol brasileiro", iniciou o Bahia.

"É notável que, na mesma noite, o VAR não considerou necessário aplicar cartão vermelho por uma entrada forte sofrida por Michel Araujo, enquanto um lance semelhante em outra partida da rodada resultou em expulsão. Essa discrepância reforça a percepção da falta de uniformidade nos critérios arbitrais", seguiu.

O Bahia afirmou ainda que a decisão favorável ao Atlético Mineiro aconteceu dias depois do clube ter reclamado da arbitragem do seu jogo anterior, contra o Internacional. O Tricolor relembrou que situação parecida aconteceu no primeiro turno contra o Grêmio. Na ocasião, o time gaúcho estava na bronca com seguintes polêmicas em seu jogo e bateu a equipe baiana com um pênalti duvidoso, com erro reconhecido pela CBF dias depois.

"Preocupa também o fato de o Bahia ter sido novamente prejudicado após reclamações públicas do adversário sobre problemas com arbitragem nas partidas imediatamente anteriores, como ocorreu no dia 25 de maio, contra o Grêmio, em Porto Alegre"

"Nos dias que antecederam Bahia x Atlético-MG, o clube mineiro questionou publicamente a arbitragem após ter sido prejudicado por um erro que resultou numa expulsão na partida contra o Internacional, no ultimo final de semana".

Depois de perder por 3 a 0 para o Atlético Mineiro, com todos os gols após a expulsão, o Bahia segue denro do G5 do Brasileirão, com 52 pontos, mas somente 1 de vantagem para o Botafogo. O Tricolor volta a entrar em campo neste sábado, 8, contra o Internacional, no Beira-Rio.

Bahia x Atlético Mineiro pelo segundo turno do Brasileirão 2025 | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

