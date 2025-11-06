Bahia x arbitragem: Kanu e Michel Araújo detonam juiz e VAR

Após derrota para o Atlético-MG, Kanu e Michel Araújo dispararam contra a arbitragem e pediram mudanças urgentes na condução dos jogos do Brasileirão. - Foto: Divulgação / EC Bahia

A indignação do Bahia com a arbitragem da partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 5, atravessou as quatro linhas. O duelo foi marcado por duas grandes polêmicas envolvendo o árbitro Davi de Oliveira Lacerda e Rafael Traci, responsável pelo VAR.

A primeira ocorreu ainda na etapa inicial, quando os jogadores do Esquadrão reclamaram intensamente da não expulsão de Júnior Alonso após uma dividida com Michel Araújo. Já a segunda polêmica surgiu no segundo tempo, quando Kanu foi advertido com cartão vermelho em uma decisão considerada controversa.

Após o apito final, ambos os atletas se manifestaram contrários às decisões tomadas durante o jogo, endossando o discurso do técnico Rogério Ceni, que criticou duramente a arbitragem.

Expulso da partida após revisão do VAR —que entendeu que ele impediu uma “chance clara e manifesta de gol” —, Kanu fez críticas contundentes à equipe de arbitragem. Para o capitão do Bahia, “é inexplicável que os erros continuem em vários jogos e nada mude”.

Organizem esses caras (árbitros) para que eles não acabem com o campeonato Kanu - zagueiro do Bahia

Kanu também repudiou a atuação de Davi de Oliveira Lacerda e Rafael Traci, afirmando que erros como os cometidos nesta rodada devem servir de alerta para repensar o futuro da arbitragem no futebol brasileiro. O zagueiro lamentou o fato de decisões equivocadas terem o poder de “mudar o rumo de uma partida”.

Que possa haver mais investimento, mais cobrança — assim como há do nosso lado Kanu - expulso na partida contra o Galo

Já Michel Araújo preferiu manter a cautela ao falar sobre o tema, mas também deixou clara sua insatisfação. O uruguaio revelou receio de ser punido por suas declarações, embora tenha considerado a jogada clara: “Não gosto de falar na imprensa, porque fico com medo de ser punido. Mas a imagem está aí para todos verem.”, afirmou.