Gol contra o Bahia pode acelerar compra milionária do Galo por Biel

Biel comemorando gol pelo Atlético-MG - Foto: edro Souza / Atlético

O atacante Biel 'fez as pazes' com as redes, quebrou um jejum que já durava quase um ano e se aproximou de uma cláusula baseada em minutagem que obriga o Atlético-MG a adquirir o jogador por R$ 43 milhões.

Biel precisa ter atuado pelo menos em 33,3% dos minutos em que esteve à disposição do Galo no período de um ano para compra ser considerada obrigatória por parte do clube.

Após o jogo contra o Bahia, Biel alcançou 25,24% dos minutos possíveis em campo desde que chegou ao Atlético-MG. O número representa 636 minutos jogados, o que equivale a 75,8% da meta necessária.

O atleta chegou à Belo Horizonte em julho deste ano e o acordo prevê a possível compra em julho de 2026 — data final do vínculo entre o atleta e a equipe alvinegra. Biel foi adquirido pelo Sporting (Portugal) por R$ 48 milhões e representou a segunda maior venda da história do Bahia, apenas atrás do uruguaio Luciano Rodríguez.

Bastante criticado pela torcida, Biel foi alvo de um protesto inusitado da torcida, que criou um site para acompanhar a participação do atleta desde a sua chegada e "torcer" para a não compra.