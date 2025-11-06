Copa do Brasil Sub-20: Bahia sofre castigo no fim e é eliminado

Jogadores em campo pelo Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia deu adeus à Copa do Brasil Sub-20 nesta quinta-feira, 6. No CT Evaristo de Macedo, o Tricolor venceu o Fortaleza por 2 a 1 no jogo de volta, mas não conseguiu reverter a vantagem no placar agregado — que terminou em 4 a 3 — e se despediu da temporada de 2025 na categoria.

A eliminação saiu com requintes de crueldade, já que os Pivetes de Aço venciam por 2 a 0 até os 45 minutos do segundo tempo, em resultado que levava a decisão para disputa de pênaltis, mas sofreu um gol de pênalti nos acréscimos.

O Bahia do técnico Leonardo Galbes entrou em campo com Victor; Wendel (Fernando Gabriel), Fredi, Gerald e Alex (Santana); Sidney (Pedrinho), David Martins e Roger (Carioca); Kauê Furquim (Dyllan), João Andrade e Caio Suassuna (Juninho).

Campeão baiano sub-20, o Bahia encerrou a temporada com a 16ª posição no Brasileirão, vice-campeonato na Copa do Nordeste e nas oitavas da Copa do Brasil. Com a ambição de ter a melhor divisão de base do Brasil, o Tricolor agora se prepara para o ano de 2026.