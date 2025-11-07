Bahia pode provocar demissão de técnico do Internacional; saiba motivo

Bahia pode influenciar demissão de Ramón Díaz no Internacional - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

No duelo contra o Internacional, na noite deste sábado, 8, às 18h30, o Bahia poderá ser diretamente responsável pela demissão do técnico Ramón Díaz. Após a derrota para o Vitória, na última quarta-feira, 5, o argentino balançou no cargo, de acordo com Jeremias Wernek, do SBT Sports RS.

Depois de mais um revés no Campeonato Brasileiro — o quarto consecutivo na competição —, a pressão sobre o trabalho de Ramón Díaz e do auxiliar e filho, Emiliano Díaz, aumentou nos bastidores do Internacional.

Atualmente, o clube gaúcho está na beira do Z-4. Na décima quinta posição, o Internacional soma 36 pontos, apenas três de vantagem sobre o Santos, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Segundo Wernek, uma derrota para o Bahia pode culminar na demissão dos argentinos, mesmo após apenas 42 dias desde a contratação da comissão técnica.

Com quatro jogos sem vencer e sem marcar gols, os bastidores do Internacional estão esquentando. Ainda conforme Wernek, a avaliação interna aponta que, além dos resultados negativos, o Colorado tem apresentado partidas ruins sob o comando de Ramón Díaz.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional possui apenas 15,1% de probabilidade de rebaixamento à Série B. Apesar do baixo percentual, a pressão por resultados já começa a pesar nos entornos do Beira-Rio.

Diante deste cenário de crise, o Bahia tem a oportunidade de quebrar o estigma de “mau visitante” diante do Internacional e se afastar de qualquer risco de deixar o G-6 do Campeonato Brasileiro após o término desta rodada.