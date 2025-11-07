Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BASTIDORES

Bahia pode provocar demissão de técnico do Internacional; saiba motivo

Após sequência de derrotas, técnico do Internacional vive pressão e Bahia pode influenciar seu destino no clube gaúcho

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

07/11/2025 - 10:34 h | Atualizada em 07/11/2025 - 10:44
Bahia pode influenciar demissão de Ramón Díaz no Internacional
Bahia pode influenciar demissão de Ramón Díaz no Internacional -

No duelo contra o Internacional, na noite deste sábado, 8, às 18h30, o Bahia poderá ser diretamente responsável pela demissão do técnico Ramón Díaz. Após a derrota para o Vitória, na última quarta-feira, 5, o argentino balançou no cargo, de acordo com Jeremias Wernek, do SBT Sports RS.

Depois de mais um revés no Campeonato Brasileiro — o quarto consecutivo na competição —, a pressão sobre o trabalho de Ramón Díaz e do auxiliar e filho, Emiliano Díaz, aumentou nos bastidores do Internacional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o clube gaúcho está na beira do Z-4. Na décima quinta posição, o Internacional soma 36 pontos, apenas três de vantagem sobre o Santos, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Segundo Wernek, uma derrota para o Bahia pode culminar na demissão dos argentinos, mesmo após apenas 42 dias desde a contratação da comissão técnica.

Leia Também:

Internacional tem retorno de titular absoluto para enfrentar o Bahia
Inter x Bahia: onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem
Rodada acaba e mexe com Bahia e Vitória no Brasileirão

Com quatro jogos sem vencer e sem marcar gols, os bastidores do Internacional estão esquentando. Ainda conforme Wernek, a avaliação interna aponta que, além dos resultados negativos, o Colorado tem apresentado partidas ruins sob o comando de Ramón Díaz.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Internacional possui apenas 15,1% de probabilidade de rebaixamento à Série B. Apesar do baixo percentual, a pressão por resultados já começa a pesar nos entornos do Beira-Rio.

Diante deste cenário de crise, o Bahia tem a oportunidade de quebrar o estigma de “mau visitante” diante do Internacional e se afastar de qualquer risco de deixar o G-6 do Campeonato Brasileiro após o término desta rodada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão demissão internacional ramón díaz

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia pode influenciar demissão de Ramón Díaz no Internacional
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Bahia pode influenciar demissão de Ramón Díaz no Internacional
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Bahia pode influenciar demissão de Ramón Díaz no Internacional
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Bahia pode influenciar demissão de Ramón Díaz no Internacional
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x