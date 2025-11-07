DE VOLTA AO TIME
Internacional tem retorno de titular absoluto para enfrentar o Bahia
Capitão do Colorado reforça o time titular no duelo contra o Esquadrão
Por Téo Mazzoni
O Bahia enfrenta o Internacional neste sábado, 8, às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, precisando do triunfo para evitar uma possível saída do G-6.
No entanto, além de encarar a dificuldade dos jogos fora de casa — maior algoz do Bahia no Brasileirão —, a missão do Esquadrão poderá ser ainda mais complicada, já que o Colorado contará com o retorno de seu capitão, Gabriel Mercado.
Após cumprir suspensão automática diante do Vitória, o zagueiro argentino retorna ao time titular do Internacional para o confronto contra o Bahia.
Além do capitão, o Internacional terá outro reforço de peso: o atacante Borré também volta a ser opção para o técnico Ramón Díaz.
Assim como Gabriel Mercado, o colombiano Borré retorna após cumprir suspensão automática na partida contra o Vitória.
Ambos os atletas reforçarão o time titular do Internacional, que entrará em campo com: Ivan; Vitão, Mercado, Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bernabei; Alan Patrick, Bruno Tabata; e Borré.
