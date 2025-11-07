Bahia chega mais e erra mais: os números do duelo com o Inter pelo G-5

Bahia e Internacional se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia se segurou no G-5 mesmo perdendo de 3 a 0 para o Atlético-MG na última rodada - mas precisa lutar se quiser se manter por lá. Agora, o desafio é contra o Internacional, com o Esquadrão entrando em campo no Beira-Rio neste sábado, 8, às 18h30, pela 33ª rodada do Brasileirão e os três pontos.

O confronto coloca frente a frente duas equipes de proposta semelhante, pautada em posse de bola, passes curtos e construção pelo meio, mas com desempenhos diferentes na execução.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Bahia tenta confirmar o bom momento como mandante, enquanto o Inter busca se reencontrar com a solidez que marcou fases anteriores do campeonato.

Bahia mais criativo e goleador

Os números ofensivos mostram um Bahia mais produtivo. Em 32 jogos, o time de Rogério Ceni marcou 42 gols, média de 1,3 por partida, contra 35 do Internacional, com média de 1,1.

O tricolor baiano também soma mais assistências, com 29 contra 20 dos colorados. Essa diferença traduz uma equipe que tem mantido o padrão de movimentação ofensiva, com articulação entre meio e ataque.

Nos chutes certos por jogo, o equilíbrio é grande. São 4,6 para o Inter e 4,4 para o Bahia, proximidade que mostra que ambos conseguem finalizar com frequência, mas o aproveitamento do Bahia em gols por partida revela maior eficiência nas conclusões.

Nas grandes chances criadas, o Inter registra 2,2 por jogo e o Bahia 2,3 - um empate técnico, ainda que o tricolor desperdice um pouco mais, com 1,6 chance perdida por jogo contra 1,3 do time gaúcho.

Bahia e Internacional se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A leitura é simples. O Bahia chega mais, mas também erra mais, e o Inter chega menos, mas é mais seletivo, e o desenho tático reflete isso. O Esquadrão tem priorizado a posse paciente e o jogo posicional para abrir espaços, o que naturalmente gera mais volume e, consequentemente, mais desperdício. Já o Internacional, com um futebol mais direto, tenta concluir de forma mais cirúrgica, apostando em jogadores de definição rápida.

Bahia dita o ritmo, Inter se adapta

Quando o assunto é posse e passe, o Bahia confirma a identidade de time que quer controlar o jogo. A média tricolor é de 54,5% de posse, contra 51,1% do Internacional. O Bahia também acerta mais passes, com 401,7 por partida, com 86,2% de precisão.

O Inter, por sua vez, soma 372,1 passes certos, a 84,1%, números que deixam claro que as duas equipes valorizam a bola, mas o Bahia a usa com maior qualidade e volume.

Essa superioridade técnica se mantém nos passes longos. O Bahia acerta 17,3 por jogo, com 54,6% de aproveitamento, enquanto o Internacional completa 17,5, mas com 52,4% de acerto.

Bahia e Internacional se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A diferença é pequena, mas mostra que o Bahia tem mais consistência na variação e consegue mudar o corredor sem perder a bola, o que pode ser decisivo contra um adversário que se defende bem em bloco médio.

Na prática, isso indica que o Bahia deve tentar se impor em casa com posse sustentada e paciência, enquanto o Internacional buscará equilibrar o controle, mas sem se expor. O jogo promete longas trocas de passes, ritmo controlado e ênfase nas transições curtas.

Inter dependente do volume defensivo

Defensivamente, os números indicam vantagem para o Bahia. O time baiano sofreu 38 gols (1,2 por partida), enquanto o Internacional levou 44 (1,4 por jogo). Além disso, o Bahia tem 11 jogos sem sofrer gols, contra 7 do Inter, sinal de que o sistema defensivo tricolor, mesmo sob pressão, tem conseguido se ajustar e proteger melhor a área.

No volume de ações defensivas, porém, o Internacional aparece mais ativo. São 18,5 desarmes por jogo contra 16,1 do Bahia, e 8,5 interceptações frente a 7,6 do time baiano, indicando que o Inter defende de maneira mais reativa, quebrando jogadas no meio e tentando sair em velocidade. Já o Bahia aposta em um sistema mais posicional, que tenta reduzir espaços sem necessariamente precisar roubar tantas bolas.

Nos cortes, o equilíbrio é total: 24,9 para o Inter e 24,1 para o Bahia. Ambos preferem se defender na base do controle de área, sem excessiva exposição. A diferença está na regularidade, onde o Bahia é mais compacto e concede menos chances perigosas ao longo do jogo.

Bahia e Internacional se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Um dado que pode pesar é o dos pênaltis concedidos. O Inter sofreu apenas um em todo o campeonato, enquanto o Bahia já cedeu três. Isso reflete um time gaúcho com menos desatenções individuais e maior controle na defesa dentro da área.

Já o Bahia, mais agressivo em algumas fases do jogo, corre o risco de cometer faltas desnecessárias na zona perigosa.

Nos números dos goleiros, o equilíbrio é pequeno. Ronaldo registra 2,9 defesas por jogo, e Sergio Rochet, 2,7. Ambos exigem pouco de seus arqueiros, o que confirma a boa estrutura tática das duas equipes.

Bahia e Internacional se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Inter marca mais, Bahia controla melhor

Os números de desarmes totais por partida com aproveitamento são quase idênticos, registrando 50,6 ações do Inter, com 47,2% de acerto, e 50,8 do Bahia, com 50,5% de sucesso. A diferença é qualitativa. Aqui, o Bahia vence mais duelos e erra menos, o que demonstra eficiência maior nas disputas diretas.

Nas faltas, no entanto, a discrepância é clara. O Internacional comete 15,1 por jogo, o Bahia apenas 12,1. O dado mostra que o time gaúcho é mais físico e interrompe mais jogadas, enquanto o Bahia prefere marcar por encaixe e posicionamento.

Esse dado pode pesar, já que o Esquadrão costuma aproveitar bem as bolas paradas ofensivas, e o Colorado, por vezes, oferece muitas oportunidades de cobrança.

Bahia e Internacional se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nos impedimentos, o Internacional tem 1,7 por partida, o Bahia 1,1. Ambos tentam explorar a profundidade, mas o tricolor é mais preciso no tempo de bola.

Os laterais e tiros de meta também ajudam a entender o ritmo das equipes. O Inter cobra 20,5 laterais por jogo e o Bahia 15,7, o que sugere que o time colorado disputa mais bolas nos corredores e força mais interrupções. Nos tiros de meta, o Bahia tem 7,4 por jogo e o Inter 6,7, sinal de leve vantagem territorial tricolor.

Na disciplina, o equilíbrio é total. Ambos somam 2,3 cartões amarelos por partida e cinco vermelhos ao longo da temporada, o que demonstra um jogo de marcação controlada, sem grandes excessos, mas com intensidade constante.

Bahia e Internacional se enfrentam pela 33ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Controle contra eficiência

O confronto entre Bahia e Internacional se desenha como um duelo de estilos semelhantes, mas em fases distintas. O Bahia chega com mais confiança, melhores números ofensivos e uma defesa que evoluiu ao longo do campeonato. O Inter, por sua vez, ainda oscila, alternando boas atuações com quedas de rendimento.

O Esquadrão tem mais posse (54,5% contra 51,1%), mais passes certos (401,7 contra 372,1) e mais gols (42 contra 35). O Inter, por outro lado, intercepta mais, desarma mais e comete mais faltas, indícios de uma equipe que tenta compensar a instabilidade técnica com força e entrega.

Se o Tricolor conseguir transformar a posse em infiltrações e aproveitar a paciência do toque curto, pode dominar o jogo e construir o triunfo mesmo fora de casa. O Internacional, por sua vez, deve apostar na transição e no erro adversário, explorando espaços quando o Bahia adiantar suas linhas.