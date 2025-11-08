TÁ PODENDO!
Neymar constrói aeroporto particular de luxo em condomínio
O atleta transformou o espaço em um centro luxuoso
Por Franciely Gomes
Neymar está investindo cada vez mais em empreendimentos de luxo. Após comprar lotes de terrenos na região Nordeste, o craque do Santos construiu um hangar de luxo no condomínio Portobello, em Mangaratiba (RJ), onde possui uma propriedade.
O local funciona como uma espécie de aeroporto particular para suas aeronaves, com cerca de oito suítes e uma área de lazer, para manter a tripulação confortável durante a estadia, já que a equipe fica disponível durante 24 horas para as viagens do atleta e sua família.
Em registros, que viralizaram na web nesta semana, é possível ver a fachada do local com a logo do famoso, com a frase “njr aviation”. Vale lembrar que o condomínio Portobello é do tipo “Fly-In”, pois possui uma pista de pouso e decolagem exclusiva para moradores.
Ao todo, Neymar possui cerca de cinco mansões no espaço, mantendo toda a família próxima a ele e transformando o local em um reduto particular e seguro para todos que o cercam.
