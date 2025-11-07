Jojo Todynho ignora denúncia e volta a detonar colegas de faculdade

A famosa deu sua versão dos fatos - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho usou suas redes sociais para se manifestar sobre a denúncia feita por um colega de faculdade. A cantora publicou uma série de stories em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 7, e afirmou que o rapaz está se aproveitando da fama dela.

“Gente, quarta-feira tive uma discussão com um colega de sala chamado Arnaldo. Ele me xingou e eu o respondi, e o mesmo, de forma maldosa e oportunista, foi para a delegacia narrar que ele foi vítima da minha pessoa. Só que ele não contou o que fez”, disse ela.

A famosa ainda reforçou que não será expulsa da universidade. “Ali tem a professora como testemunha, e os alunos também. Outra coisa: uma discussão não expulsa ninguém de dentro de uma faculdade. Até porque, sou uma ótima aluna, tenho ótimas notas”, disparou.

“E o fato de eu ter discutido com outra aluna, que também tentou se meter comigo, não muda nada. Não aturo gente oportunista, eu não vou abaixar a cabeça para ninguém. Respeito é bom e todo mundo gosta”, completou.

Durante seu desabafo, a artista ainda fez uma grave denúncia contra o colega de classe. "Semana passada, esse mesmo querido faltou com respeito a uma senhora dentro de sala de aula, né? E os homens estavam conversando sobre a mesma coisa que a senhora. Ele não fez essa graça. Por quê? Acredito eu que ele só tem língua para falar com mulher. Só que comigo, não”, disparou.

“O meu pai, que me colocou no mundo, nunca gritou comigo. Como é que um homem na rua, que eu não conheço, vai me faltar com respeito? Não, gente. Seja homem, seja mulher, coloque as pessoas no seu devido lugar. Não invada o meu espaço, que eu não vou invadir o seu”, concluiu.