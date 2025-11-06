Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONFUSÃO E GRITARIA

Jojo Todynho arma confusão em faculdade e é denunciada por colega

A cantora se envolveu em uma nova polêmica na universidade

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/11/2025 - 21:19 h
Jojo foi denunciada pela segunda vez
Jojo foi denunciada pela segunda vez -

Jojo Todynho voltou a se envolver em polêmicas com seus colegas de classe. Estudante de Direito na Estácio de Sá , a influenciadora discutiu com um aluno durante um simulado da disciplina de Direito Empresarial, o que acabou indo parar na delegacia.

Segundo informações do colunista Lucas Pasim, do Metrópoles, a famosa estava conversando com seu grupo, quando recebeu um pedido de silêncio por parte do rapaz e da professora que ministrava a apresentação no momento do ocorrido.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Irritada, ela passou a proferir uma série de xingamentos contra o colega. “Vai se fud*r Mando se fud*r mesmo”, teria dito ela, seguindo com as ofensas mesmo após o pedido de silêncio da professora.

Incomodado com a atitude da artista, um dos rapazes envolvidos na confusão registrou um boletim de ocorrência na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara), na zona oeste do Rio de Janeiro, alegando ser vítima do crime de injúria por parte de Jojo.

Leia Também:

Ex-atriz da Globo é flagrada dormindo em bar após confusão familiar
Claudia Leitte é acusada de plágio por ator da Globo: "Chuparam a ideia"
Modelo revela que tamanho de parte íntima de jogador provocou término

Procurada pelo jornalista, a famosa se limitou apenas a negar o ocorrido, sem prestar esclarecimento sobre sua versão dos fatos ou dar novos detalhes do que realmente aconteceu.

Agressão

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Jojo é alvo de denúncias por parte dos colegas de classe. Em 2024, a cantora foi denunciada e processada por uma moça, que foi agredida por ela na saída da universidade.

Na época, a moça denunciou a morena pelo mesmo crime de injúria, seguido do de danos morais. Ela chegou a pedir uma indenização no valor de R$ 100 mil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

jojo todynho Jojo Todynho faculdade polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jojo foi denunciada pela segunda vez
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Jojo foi denunciada pela segunda vez
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Jojo foi denunciada pela segunda vez
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Jojo foi denunciada pela segunda vez
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x