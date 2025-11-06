Jojo Todynho arma confusão em faculdade e é denunciada por colega

Jojo foi denunciada pela segunda vez - Foto: Reprodução | Instagram

Jojo Todynho voltou a se envolver em polêmicas com seus colegas de classe. Estudante de Direito na Estácio de Sá , a influenciadora discutiu com um aluno durante um simulado da disciplina de Direito Empresarial, o que acabou indo parar na delegacia.

Segundo informações do colunista Lucas Pasim, do Metrópoles, a famosa estava conversando com seu grupo, quando recebeu um pedido de silêncio por parte do rapaz e da professora que ministrava a apresentação no momento do ocorrido.

Irritada, ela passou a proferir uma série de xingamentos contra o colega. “Vai se fud*r Mando se fud*r mesmo”, teria dito ela, seguindo com as ofensas mesmo após o pedido de silêncio da professora.

Incomodado com a atitude da artista, um dos rapazes envolvidos na confusão registrou um boletim de ocorrência na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara), na zona oeste do Rio de Janeiro, alegando ser vítima do crime de injúria por parte de Jojo.

Procurada pelo jornalista, a famosa se limitou apenas a negar o ocorrido, sem prestar esclarecimento sobre sua versão dos fatos ou dar novos detalhes do que realmente aconteceu.

Agressão

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que Jojo é alvo de denúncias por parte dos colegas de classe. Em 2024, a cantora foi denunciada e processada por uma moça, que foi agredida por ela na saída da universidade.

Na época, a moça denunciou a morena pelo mesmo crime de injúria, seguido do de danos morais. Ela chegou a pedir uma indenização no valor de R$ 100 mil.