ENTRETENIMENTO
Modelo revela que tamanho de parte íntima de jogador provocou término

A moça ainda contou detalhes sobre o órgão genital do atleta

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/11/2025 - 18:20 h | Atualizada em 06/11/2025 - 18:35
A modelo ainda representou o tamanho do órgão

Haley Baylee deu o que falar nas redes sociais nesta semana, após revelar o motivo que a fez terminar o casamento com o jogador de futebol americano Matt Kalil. Com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, a moça afirmou que o tamanho do órgão genital do rapaz foi o principal pivô da separação, pois era muito grande.

Haley e Matt quando eram casados | Foto: Reprodução | Instagram

“Estávamos tentando fazer as coisas e trabalhando no nosso casamento. De verdade… durante todo o nosso casamento. Mas tentei de tudo. Tentamos de tudo: terapeutas, médicos. Não estou nem mentindo. Procurei procedimentos tipo lipoaspiração”, disse ela, durante uma transmissão ao vivo com o streamer Marlon.

A famosa ainda confessou que tentou todas as alternativas possíveis para tornar a relação sexual com o atleta prazerosa, mas nada surtiu efeito. “Nós tentamos [de tudo]. [Era] Impossível. A não ser que eu quisesse ir às lágrimas”, disparou.

Por fim, Haley descreveu o tamanho do pênis do ex detalhadamente. “0,1% da população tem um pênis de tamanho similar ao de Matt. Era como se ele tivesse duas latas de refrigerante empilhadas, talvez três”, concluiu.

x