Influenciadora abre o jogo e diz que nasceu para “obedecer mulher”

Kéfera Buchmann - Foto: Reprodução| Instagram

A influenciadora Kéfera Buchmann, de 32 anos, assumidamente bissexual, revelou em suas redes sociais que gosta de mandar em homens e receber ordens de mulheres quando está em um relacionamento.

Enquanto preparava o café da manhã, Kéfera comentou que sente falta de um “namorado pau-mandado” para mandar no dia a dia. “Que coisa chata. Nessas horas, falta um namorado pau-mandado para eu falar: ‘Amor, separa pra mim, estou com tanta preguiça’”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A influenciadora continuou explicando que, na maioria das vezes, é ela quem acaba assumindo essa posição nas relações.

“Geralmente, eu sou a namorada pau-mandado, entendeu? Então é muito mais fácil uma mulher falar: ‘Amor, separa a clara do ovo pra mim, por favor’, e eu ser a otária que vai separar, do que ter uma otária que separe pra mim", continuou.

Por fim, Kéfera afirmou que só nasceu para receber ordens de mulher nos relacionamentos: “Em um relacionamento sáfico, eu sou a pau-mandado. Então, precisaria ser um homem pra eu poder mandar nele. Olha que saco! Quer dizer que nasci pra obedecer mulher e pra mandar em homem. Entendeu o drama da Ké?”, brincou.