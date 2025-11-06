Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DESABAFOU

Influenciadora abre o jogo e diz que nasceu para “obedecer mulher”

Artista fez o desabafo nas suas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/11/2025 - 17:25 h
Kéfera Buchmann
Kéfera Buchmann -

A influenciadora Kéfera Buchmann, de 32 anos, assumidamente bissexual, revelou em suas redes sociais que gosta de mandar em homens e receber ordens de mulheres quando está em um relacionamento.

Enquanto preparava o café da manhã, Kéfera comentou que sente falta de um “namorado pau-mandado” para mandar no dia a dia. “Que coisa chata. Nessas horas, falta um namorado pau-mandado para eu falar: ‘Amor, separa pra mim, estou com tanta preguiça’”, disse ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A influenciadora continuou explicando que, na maioria das vezes, é ela quem acaba assumindo essa posição nas relações.

Leia Também:

Tayrone desmente briga com Pablo e revela bastidores do arrocha
Broxou? Aos 62 anos, Leonardo revela uso de ‘azulzinho’
Massafera revela infecção após cirurgia no rosto: "Não paro de chorar"

“Geralmente, eu sou a namorada pau-mandado, entendeu? Então é muito mais fácil uma mulher falar: ‘Amor, separa a clara do ovo pra mim, por favor’, e eu ser a otária que vai separar, do que ter uma otária que separe pra mim", continuou.

Por fim, Kéfera afirmou que só nasceu para receber ordens de mulher nos relacionamentos: “Em um relacionamento sáfico, eu sou a pau-mandado. Então, precisaria ser um homem pra eu poder mandar nele. Olha que saco! Quer dizer que nasci pra obedecer mulher e pra mandar em homem. Entendeu o drama da Ké?”, brincou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos kefera

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kéfera Buchmann
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Kéfera Buchmann
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Kéfera Buchmann
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Kéfera Buchmann
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x