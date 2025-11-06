Menu
ENTRETENIMENTO
IMPOTÊNCIA SEXUAL?

Broxou? Aos 62 anos, Leonardo revela uso de ‘azulzinho’

Sem papas na língua, Leonardo rompeu o silêncio sobre o assunto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/11/2025 - 12:51 h
Leonardo tem 62 anos
Leonardo tem 62 anos -

Aos 62 anos, o cantor Leonardo revelou, durante bate-papo com o humorista e influenciador Rafael Cunha, que faz o uso do “azulzinho”, como o viagra e medicamentos similares são popularmente conhecidos. Os remédios do tipo são utilizados no tratamento da disfunção erétil e impotência sexual.

O bate-papo começou com Rafael destacando o sucesso do artista. “O Brasil não pode ficar sem esse homem, né? Esse homem é uma sumidade. Eu não conheço um artista no Brasil que tá fazendo sucesso há tanto tempo”, iniciou.

Em determinado momento, Leonardo brincou e disse que tem 42 anos, antes de entregar a verdade: “Eu fiz 62 agora em julho”. Na sequência, o comediante não fez questão de perguntar sobre o uso do medicamento: “Já está tomando azulzinho?”, perguntou, ao passo que o veterano, já conhecido por não ter papas na língua, respondeu: “Já! Todo dia eu tomo meio”.

“Eu uso é pra met*r mesmo. Malhar o quê? Malhar o pa*? Esse pessoal não tem nada melhor para malhar não?”, finalizou o marido de Poliana.

Risco de problemas cardiovasculares

Importante ressaltar, porém, que apesar da brincadeira de Leonardo, sem indicação médica, esses medicamentos podem aumentar o risco de ter problemas cardiovasculares.

Tais remédios possuem substâncias vasodilatadoras, que podem causar efeitos prejudiciais quando combinadas com outros medicamentos ou problemas de saúde já existentes.

x