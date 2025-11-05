Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Virgínia presa? Influencer é procurada pelo governo dos EUA

Influenciadora teria pendências fiscais nos Estados Unidos

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/11/2025 - 14:08 h | Atualizada em 05/11/2025 - 14:19
Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica
Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica -

A influenciadora digital Virgínia Fonseca voltou a ser o centro das atenções na mídia, por conta de possíveis pendências fiscais nos Estados Unidos. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela poderia até ser procurada pela Receita Federal americana (IRS). Em casos mais graves, pode até responder criminalmente por evasão fiscal.

Ainda segundo o jornalista, Virgínia teria deixado de declarar ou pagar impostos ao governo americano, apesar de ter nascido em solo estadunidense, que, em tese, lhe daria o status de cidadã americana.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Ela nasceu lá, quando os pais moravam nos EUA, e deve satisfação ao fisco americano. Mesmo morando no Brasil, quem é cidadão dos Estados Unidos precisa continuar pagando imposto de renda lá”, disse o colunista.

Leia Também:

Ex-ator da Globo faz graves acusações contra Agatha Moreira
Caso Hytalo Santos: Salvador já tem lei aprovada contra adultização de crianças
Defesa de Hytalo Santos expõe reviravolta no caso do influenciador
Caso Hytalo Santos ganha novidade e Felca é novamente envolvido

Além disso, o jornalista também destacou que a influenciadora evitaria viajar para o país há alguns anos exatamente para não enfrentar possíveis complicações com a lei. “Ela não tem aparecido nos Estados Unidos recentemente, e isso pode estar ligado à situação fiscal. Tudo pode ser resolvido, desde que ela se regularize”, afirmou.

Assessoria de Virgínia nega irregularidades

Depois da repercussão do caso a equipe de Virgínia emitiu uma nota oficial negando tais acusações

“Virgínia não tem nenhuma pendência com o fisco americano. Sua situação está totalmente regular”, declarou a assessoria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estados unidos evasão fiscal vírginia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x