ENTRETENIMENTO
Virgínia presa? Influencer é procurada pelo governo dos EUA
Influenciadora teria pendências fiscais nos Estados Unidos
A influenciadora digital Virgínia Fonseca voltou a ser o centro das atenções na mídia, por conta de possíveis pendências fiscais nos Estados Unidos. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela poderia até ser procurada pela Receita Federal americana (IRS). Em casos mais graves, pode até responder criminalmente por evasão fiscal.
Ainda segundo o jornalista, Virgínia teria deixado de declarar ou pagar impostos ao governo americano, apesar de ter nascido em solo estadunidense, que, em tese, lhe daria o status de cidadã americana.
“Ela nasceu lá, quando os pais moravam nos EUA, e deve satisfação ao fisco americano. Mesmo morando no Brasil, quem é cidadão dos Estados Unidos precisa continuar pagando imposto de renda lá”, disse o colunista.
Leia Também:
Além disso, o jornalista também destacou que a influenciadora evitaria viajar para o país há alguns anos exatamente para não enfrentar possíveis complicações com a lei. “Ela não tem aparecido nos Estados Unidos recentemente, e isso pode estar ligado à situação fiscal. Tudo pode ser resolvido, desde que ela se regularize”, afirmou.
Assessoria de Virgínia nega irregularidades
Depois da repercussão do caso a equipe de Virgínia emitiu uma nota oficial negando tais acusações
“Virgínia não tem nenhuma pendência com o fisco americano. Sua situação está totalmente regular”, declarou a assessoria.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes