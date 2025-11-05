Virgínia presa? Influencer é procurada pelo governo dos EUA

Virginia Fonseca está no centro de mais uma polêmica - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

A influenciadora digital Virgínia Fonseca voltou a ser o centro das atenções na mídia, por conta de possíveis pendências fiscais nos Estados Unidos. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela poderia até ser procurada pela Receita Federal americana (IRS). Em casos mais graves, pode até responder criminalmente por evasão fiscal.

Ainda segundo o jornalista, Virgínia teria deixado de declarar ou pagar impostos ao governo americano, apesar de ter nascido em solo estadunidense, que, em tese, lhe daria o status de cidadã americana.

“Ela nasceu lá, quando os pais moravam nos EUA, e deve satisfação ao fisco americano. Mesmo morando no Brasil, quem é cidadão dos Estados Unidos precisa continuar pagando imposto de renda lá”, disse o colunista.

Além disso, o jornalista também destacou que a influenciadora evitaria viajar para o país há alguns anos exatamente para não enfrentar possíveis complicações com a lei. “Ela não tem aparecido nos Estados Unidos recentemente, e isso pode estar ligado à situação fiscal. Tudo pode ser resolvido, desde que ela se regularize”, afirmou.

Assessoria de Virgínia nega irregularidades

Depois da repercussão do caso a equipe de Virgínia emitiu uma nota oficial negando tais acusações

“Virgínia não tem nenhuma pendência com o fisco americano. Sua situação está totalmente regular”, declarou a assessoria.