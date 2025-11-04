CONFUSÃO
Ex-ator da Globo faz graves acusações contra Agatha Moreira
O artista detonou a atriz publicamente em suas redes sociais
Por Franciely Gomes
Agatha Moreira viu seu nome envolvido em uma confusão nesta terça-feira, 4. A atriz foi acusada de boicotar o ex-namorado, o ex-ator da Globo Pablo Morais, e impedir a participação dele na novela Mania de Você.
“Eu estou falando da Agatha Moreira que mentiu dentro da Globo e a Globo me tirou da novela Mania de Você, colocou o Nicolas Prattes, fez um cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um prejuízo, me deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí para isso”, disse o rapaz durante uma live em seu perfil do TikTok.
Morando atualmente nos Estados Unidos, o artista reforçou que pretende contar tudo quando retornar ao Brasil, onde terá o auxílio de uma advogada e da mídia brasileira a seu favor.
“Eu estou aqui falando isso porque vou voltar para o Brasil, vou acessar advogada, justiça, Leo Dias, vou fazer um ‘escaralhaço’ e a galera vai entender”, conclui ele, que viveu um relacionamento de três anos com a famosa.
