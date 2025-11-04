Defesa de Hytalo Santos expõe reviravolta no caso do influenciador

Hytalo Santos está sendo acusado de produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade - Foto: Reprodução | Instagram

A defesa de Hytalo Santos voltou a se pronunciar sobre o caso do influenciador nesta terça-feira, 4, após a primeira audiência de instrução. Assessora do famoso, Marjorie Mendes emitiu uma nota escrita pelos advogados dele, reafirmando sua inocência.

“A defesa de Hytalo e Israel reafirma sua total confiança na Justiça e na transparência do processo. A audiência realizada nesta data foi marcada por avanços significativos e reforçou, de forma inequívoca, a inocência de Hytalo pelas palavras das próprias testemunhas indicadas pela acusação”, escreveram.

Os advogados ainda expuseram uma possível reviravolta no caso. “Durante a instrução, fatos relevantes vieram à tona, e até mesmo testemunhas de acusação reconheceram equívocos e se desculparam publicamente, demonstrando que a verdade sempre prevalece”, completou a nota.

Por fim, os profissionais reforçaram que as manifestações oficiais dos influenciadores serão feitas através deles. “Reiteramos que qualquer manifestação ou declaração feita por terceiros, fora dos canais oficiais de defesa, não representa a realidade dos autos e não deve ser considerada como informação verdadeira. Hytalo segue firme, com fé, serenidade e confiança nas instituições, acreditando que a Justiça será feita”, concluiu o texto.

Pronunciamanto oficial do influenciador | Foto: Reprodução | Instagram

Pornografia infantil

Vale lembrar que Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, estão sendo investigados pelo crime de produção de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade que frequentavam sua casa.

Presos desde 15 de agosto na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), os influenciadores também estão respondendo por outros crimes, como tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho irregular.