Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA RADICAL

Defesa de Hytalo Santos expõe reviravolta no caso do influenciador

A assessoria dele emitiu uma nota falando sobre o caso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

04/11/2025 - 21:20 h
Hytalo Santos está sendo acusado de produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade
Hytalo Santos está sendo acusado de produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade -

A defesa de Hytalo Santos voltou a se pronunciar sobre o caso do influenciador nesta terça-feira, 4, após a primeira audiência de instrução. Assessora do famoso, Marjorie Mendes emitiu uma nota escrita pelos advogados dele, reafirmando sua inocência.

“A defesa de Hytalo e Israel reafirma sua total confiança na Justiça e na transparência do processo. A audiência realizada nesta data foi marcada por avanços significativos e reforçou, de forma inequívoca, a inocência de Hytalo pelas palavras das próprias testemunhas indicadas pela acusação”, escreveram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Caso Hytalo Santos ganha novidade e Felca é novamente envolvido
Dançarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador
Influenciadora revela que enterra cuecas de ex-namorados em ritual

Os advogados ainda expuseram uma possível reviravolta no caso. “Durante a instrução, fatos relevantes vieram à tona, e até mesmo testemunhas de acusação reconheceram equívocos e se desculparam publicamente, demonstrando que a verdade sempre prevalece”, completou a nota.

Por fim, os profissionais reforçaram que as manifestações oficiais dos influenciadores serão feitas através deles. “Reiteramos que qualquer manifestação ou declaração feita por terceiros, fora dos canais oficiais de defesa, não representa a realidade dos autos e não deve ser considerada como informação verdadeira. Hytalo segue firme, com fé, serenidade e confiança nas instituições, acreditando que a Justiça será feita”, concluiu o texto.

Pronunciamanto oficial do influenciador
Pronunciamanto oficial do influenciador | Foto: Reprodução | Instagram

Pornografia infantil

Vale lembrar que Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, estão sendo investigados pelo crime de produção de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade que frequentavam sua casa.

Presos desde 15 de agosto na Penitenciária Desembargador Flósculo da Nóbrega, em João Pessoa (PB), os influenciadores também estão respondendo por outros crimes, como tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e trabalho irregular.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Caso Hytalo Santos Hytalo Santos Hytalo Santos preso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Hytalo Santos está sendo acusado de produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Hytalo Santos está sendo acusado de produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Hytalo Santos está sendo acusado de produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Hytalo Santos está sendo acusado de produzir conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x