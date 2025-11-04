Menu
ENTRETENIMENTO
CHOCANTE

Influenciadora revela que enterra cuecas de ex-namorados em ritual

Revelação chocou os internautas nas redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

04/11/2025 - 17:08 h
Andrea Sunshine
Andrea Sunshine -

Conhecida como “Vovó Fitness”, Andrea Sunshine, de 55 anos, chocou as redes sociais ao revelar que enterra as cuecas de seus ex-namorados em um cemitério.

A influenciadora, que atualmente mora em Londres, na Inglaterra, explicou que o gesto faz parte de um “ritual de libertação”, símbolo de despedida das energias do passado. “Foi uma forma simbólica de deixar ir. Os mortos do meu passado não vão mais me assombrar”, afirmou.

A influencer fitness levou as peças íntimas para serem enterradas durante o último Halloween e contou que o ritual a ajuda a se desprender emocionalmente de antigas relações.

“Chorei como se estivesse enterrando alguém que realmente amei. E, de certa forma, era isso mesmo. Percebi que o luto também faz parte do amor. Mesmo após anos, eu ainda sentia uma ligação energética com aquelas relações. Era como uma vibração que insistia em permanecer. Enterrar esses símbolos foi a maneira que encontrei de me libertar”, desabafou.

Antes de receber críticas, Andrea se antecipou e rebateu possíveis comentários negativos.

“Toda mulher tem o direito de fechar seus capítulos com consciência espiritual e fé. É preciso se conectar a uma força maior, explicar suas intenções e pedir permissão para liberar o que precisa ser liberado. Não é sobre vingança, é sobre limpeza e entrega. Ofereci aquelas memórias ao divino, pedindo para que fossem purificadas", finalizou.

Fofoca influenciadora

x