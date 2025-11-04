Após término com Iza, Yuri Lima deixa aposentadoria e volta ao futebol

O último clube de Yuri Lima foi o Mirassol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após o término com a cantora Iza, o jogador Yuri Lima desistiu da aposentadoria e decidiu voltar aos campos. O Primavera SAF, de São Paulo, anunciou nesta terça-feira, 4, a contratação do atleta, volante com passagens por Santos, Fluminense, Cuiabá e Juventude, para o Paulistão e Copa do Brasil 2026.

O último clube de Yuri Lima foi o Mirassol, em 2024, onde fez parte do elenco que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Término com Iza

A equipe da cantora Iza confirmou que o relacionamento com Yuri Lima chegou ao fim no dia 7 de outubro. A assessoria afirmou que a separação ocorreu de forma amigável e respeitosa, mantendo o compromisso com a criação da filha do casal.

"IZA e Yuri Lima não formam mais um casal. A separação aconteceu de forma respeitosa e amigável. Ambos seguem comprometidos com o amor, o cuidado e a criação da filha Nala, sempre com carinho, parceria e responsabilidade", diz o comunicado.

Yuri Lima se aposentou por causa de Iza?

Após o término com a cantora Iza, Yuri Lima abriu o jogo sobre os boatos de que teria abandonado a carreira no futebol a pedido da artista. Durante participação em um podcast, ele explicou os motivos que o levaram a se afastar dos gramados e se comentou sobre a possibilidade de retorno.

Questionado pelo apresentador, Felipe Silva, da ESPN, Yuri afirmou que a decisão foi inteiramente sua e não de Iza. “Partiu de mim. Vejo muitos comentários sobre várias coisas, que eu não me posicionei sobre [...] quanto a parar de jogar, a decisão foi totalmente minha”, disse ele.

Emocionado ao falar sobre a filha e a ex-companheira, o jogador desabafou sobre Nala, de 1 ano: “Ela tem apenas um ano e faz eu querer mudar em todas as áreas da minha vida, como pessoa e como profissional”, revelou.

O casal teve momentos turbulentos, marcados por diversas traições do jogador, inclusive durante a gravidez da cantora.