Yuri Lima se aposentou por causa de Iza? Jogador esclarece boatos

Yuri Lima e Iza - Foto: Reprodução| Instagram

Após o término com a cantora Iza, Yuri Lima abriu o jogo sobre os boatos de que teria abandonado a carreira no futebol a pedido da artista. Durante participação em um podcast, ele explicou os motivos que o levaram a se afastar dos gramados e se comentou sobre a possibilidade de retorno.

Questionado pelo apresentador, Felipe Silva, da ESPN, Yuri afirmou que a decisão foi inteiramente sua e não de Iza. “Partiu de mim. Vejo muitos comentários sobre várias coisas, que eu não me posicionei sobre [...] quanto a parar de jogar, a decisão foi totalmente minha”, disse ele.

Emocionado ao falar sobre a filha e a ex-companheira, o jogador desabafou sobre Nala, de 1 ano: “Ela tem apenas um ano e faz eu querer mudar em todas as áreas da minha vida, como pessoa e como profissional”, revelou.

O casal, que terminou o relacionamento em 7 de outubro, teve momentos turbulentos, marcados por diversas traições do jogador, inclusive durante a gravidez da cantora.